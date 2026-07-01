La ONG Bomberos por Bomberos prepara su primera intervención internacional en Venezuela

Presentación de la ONG Bomberos por Bomberos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia han creado la ONG Bomberos por Bomberos con el objetivo de desarrollar proyectos de cooperación internacional dirigidos a apoyar, formar y equipar a bomberos y servicios de emergencia en países con escasos recursos.

La presentación de la entidad coincide con la emergencia provocada por el terremoto que ha sacudido Venezuela por lo que han decicido que su primera intervención sea en esta catástrofe. Tras una primera semana de emergencia, la ONG trabaja en la identificación de necesidades y en la recaudación de fondos para intervenir en una segunda fase de la respuesta al terremoto, según han informado desde el Consistorio.

Las actuaciones previstas se centrarán en labores esenciales para la recuperación de las zonas afectadas, como el abastecimiento y la potabilización de agua, el apuntalamiento de estructuras prioritarias por su utilidad para la población y otras intervenciones de apoyo a los servicios de emergencia locales.

La planificación de estas actuaciones se está realizando a partir de la valoración sobre el terreno efectuada por personal desplazado, compañeros de unidades de rescate e integrantes de organizaciones internacionales con las que la ONG mantiene una estrecha colaboración, como la organización peruana CINQUI, con una importante presencia en Latinoamérica y con la que Bomberos por Bomberos tiene firmado un acuerdo de colaboración.

Todas estas actuaciones se desarrollarán bajo las directrices de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Así, las personas interesadas en colaborar para enviar ayuda a Venezuela pueden hacerlo mediante aportaciones económicas a través de la página web de la ONG, bomberosporbomberos.org, con el objetivo de hacer llegar el máximo apoyo posible a la población afectada.

ABIERTA A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

Esta ONG, impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, está integrada por profesionales, aunque su base social está abierta a toda la ciudadanía que desee colaborar con la entidad.

A través de subvenciones, actividades solidarias y las aportaciones de sus socios, la organización financiará el envío de equipos, herramientas, materiales y programas de formación destinados a mejorar la capacidad operativa de servicios de emergencia que carecen de los recursos necesarios para responder eficazmente a situaciones de riesgo.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado durante la presentación que "Bomberos por Bomberos representa los valores más nobles del servicio público, porque demuestra que el compromiso de nuestros profesionales con la protección de la vida no termina en nuestras fronteras, sino que se extiende allí donde más se necesita".

Perona ha señalado que "esta organización nace de la experiencia, la vocación y la solidaridad de los bomberos de Murcia, convirtiéndose en un ejemplo de cooperación internacional y de compromiso humano que nos llena de orgullo como ciudad". Asimismo, ha subrayado que "desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa porque contribuye a fortalecer la cultura de la emergencia, la ayuda mutua y la solidaridad entre profesionales que comparten una misma misión: salvar vidas"

Bomberos por Bomberos, que inició su actividad este año, cuenta con más de 70 integrantes, la gran mayoría bomberos profesionales del Ayuntamiento de Murcia, varios de ellos con una amplia experiencia en intervenciones internacionales ante desastres naturales y emergencias humanitarias.

Antes del terremoto que ha golpeado Venezuela, la organización ya trabajaba en la puesta en marcha de diversos proyectos de cooperación y desarrollo en Perú, Chile, Ucrania y Senegal. Sin embargo, la magnitud de esta catástrofe ha llevado a redirigir de forma prioritaria sus recursos y esfuerzos hacia la respuesta a esta emergencia.

La ONG desarrollará proyectos orientados tanto a la formación especializada como al suministro de equipamiento técnico para servicios de emergencia de diferentes países, facilitando que los profesionales que trabajan en condiciones precarias puedan contar con mejores medios para proteger a la población y afrontar intervenciones de rescate y salvamento.

Bomberos por Bomberos nace con una clara vocación de crecimiento y una proyección nacional e internacional, apostando por la cooperación entre cuerpos de emergencia y la transferencia de conocimientos y recursos. Sus responsables destacan que "todas las vidas merecen la misma oportunidad de ser salvadas, independientemente del lugar donde se produzca una emergencia o de los recursos disponibles en cada territorio".