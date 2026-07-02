Ortega (PSRM) reclama al Ejecutivo autonómico que saque a licitación las líneas de transporte público regional

El diputado regional del PSRM-PSOE, Miguel Ortega, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, en la manifestación de los trabajadores del transporte público regional - PSRM-PSOE

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSRM-PSOE Miguel Ortega ha acudido este jueves a la manifestación convocada por los trabajadores del transporte público de la Región de Murcia en la capital en la que piden un calendario anual de festivos y fines de semana y el incremento salarial del IPC.

Ortega ha señalado que, con las concesiones del transporte público regional caducadas desde 2021, "si el Gobierno regional no saca a licitación las líneas de transporte, la comunidad autónoma no invierte más dinero y por lo tanto las empresas no tienen posibilidad de mejorar ni la conciliación de los trabajadores ni las líneas de transporte".

El parlamentario socialista ha criticado que el PP "ha tumbado" todas las iniciativas de su partido en esta materia en la Cámara autonómica, según han informado desde el partido.

"Nos están condenando a tener el peor transporte público de España y esto es una decisión política, es el abandono de los servicios públicos", ha concluido.