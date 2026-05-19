Ortuño tilda de "indigna y vergonzosa" la moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto al portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en el III Foro del Municipalismo - EUROPA PRESS

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha tildado de "indigna y vergonzosa", además de calificarla de "experimento político", la moción de censura presentada por MC Cartagena, PSOE, Sí Cartagena y dos concejales no adscritos contra la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.

Para Ortuño esta iniciativa "va a perjudicar a los cartageneros". "Es una medida a la desesperada contra un gobierno estable y que funciona", ha apostillado, a su llegada al III Foro de Municipalismo organizado por el diario La Opinión en Murcia.

"Estamos viendo cómo el PSOE se está acostumbrando a querer gobernar sin ganar las elecciones. Han urdido una moción de censura echándose en brazos de quien sea porque son incapaces de ganar en las urnas", ha señalado.

En este sentido, el portavoz autonómico se ha preguntado si el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, "sigue pensando que el transfugismo es corrupción".

El consejero considera que de esta moción de censura saldrá un gobierno "caótico al servicio de Pedro Sánchez" en el que "nadie va a exigir la Ciudad de la Justicia, la llegada del AVE ni la construcción del cuartel de la Guardia Civil".