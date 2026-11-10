Óscar López defiende la huelga general y asegura que el PSOE es "especialista" en derrotar las encuestas - Alberto Ortega - Europa Press

MULA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este martes su "respeto máximo y absoluto" a la huelga general convocada para este miércoles y ha defendido que quienes secundan el paro lo hacen "defendiendo un mundo mejor", así como "salarios justos", la sanidad y la educación públicas y el derecho a la vivienda. Asimismo, ha asegurado que el PSOE es "especialista" en derrotar las encuestas y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que seguirá habiendo un Gobierno de "progreso" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una asamblea abierta organizada por el PSOE en Mula, López ha recordado que la huelga es "un derecho constitucional" y ha trasladado "todo el respeto" a quienes la secundan, "muy especialmente los sindicatos que quieren un mundo mejor".

Asimismo, López ha hecho referencia a las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en 'Antena 3' en la que ha pedido acabar con la "basura sindical". El ministro ha calificado de "verdaderamente increíble" que dirigentes autonómicos se permitan decir que los sindicatos son "basura".

Al ser preguntado por sus planes para este miércoles, el ministro ha respondido que su intención es "respetar esa huelga".

EXPECTATIVAS ELECTORALES

Por otro lado, en relación con las expectativas electorales del PSOE de cara a los comicios del 29 de noviembre y la evolución de los sondeos, López ha asegurado que a los socialistas les "encanta derrotar las encuestas" y que son "especialistas" en hacerlo.

El ministro ha recordado las elecciones generales de 2023, cuando ejercía como director de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Recuerdo bien el día de la convocatoria, recuerdo bien al señor Feijóo repartiendo ministerios, se quedó con las ganas", ha señalado, antes de añadir que al líder del PP "le va a pasar lo mismo" porque, según ha asegurado, esta vez el PSOE va "incluso más fuerte que entonces".

"Estoy absolutamente convencido de que va a seguir habiendo un Gobierno de progreso", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que, a su juicio, "la mejor prueba es ver lo nerviosa que está la derecha".

Preguntado también por si el accidente ferroviario puede afectar a las expectativas electorales, López ha afirmado que su principal preocupación son "las víctimas y sus familias", con quienes ha pedido mostrar "más empatía". Al respecto, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó ayudas para las familias el pasado martes y ha indicado que este martes se ha aprobado la creación de la figura del defensor de las víctimas de accidentes, además de medidas para mejorar la seguridad.

ASAMBLEA ABIERTA EN MULA

López ha participado en Mula en una asamblea abierta organizada por el PSOE, acompañado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y candidata número uno al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, y el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

El ministro ha destacado la trayectoria de González Veracruz en el Gobierno, donde ha trabajado junto a él y con anteriores ministros como Nadia Calviño y José Luis Escrivá. En este sentido, ha considerado que su candidatura es "una garantía de buena gestión".