Otra mochila abandonada obliga a la Policía Nacional a tranquilizar: "En ningún caso ha habido amenaza real"

Uno de los objetos que causó alerta en Murcia - EUROPA PRESS
MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El hallazgo, este lunes, de una mochila en el Centro de Salud de Espinardo ha movilizado a los agentes de la Policía Nacional que han comprobado que se trataba de un objeto abandonado o extraviado.
Ante este último hallazgo, la Policía Nacional ha querido enviar un mensaje tranquilizador recordando que ninguno de los objetos sospechosos encontrados en las calles de Murcia en los últimos días han sido una amenaza real de bomba ni contaban con artefactos explosivos, sino que eran mochilas o maletas abandonadas o extraviadas que contienen ropa y objetos personales.
Ante cualquier objeto sospechoso, Policía Nacional activa el protocolo de seguridad correspondiente, movilizando los recursos necesarios para comprobarlo y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes, han informado desde el cuerpo policial.
Por ello, han pedido a los ciudadanos que si observan una zona acordonada o vehículos policiales cortando el paso, no deben alarmarse. Estas actuaciones permiten que las unidades especializadas, como Guías Caninos y TEDAX de la Policía Nacional, realicen las comprobaciones oportunas con todas las garantías.
Ante cualquier duda o incidencia, pueden contactar con el 112 (Emergencias) o el 091 (Policía Nacional).