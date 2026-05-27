El Palacio de San Esteban se engalana para recibir a la Princesa Leonor en la entrega de la Medalla de Oro de la Región

Facha del Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, engalanada para recibir a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, quien recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, se engalana para recibir a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, quien recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción de la Comunidad, el próximo miércoles, 3 de junio.

Para ello, ya se han instalado en la fachada principal del edificio dos lonas de 9 metros de altura y dos de ancho, según ha informado la Comunidad.

En una de las lonas, aparece una fotografía de la Princesa de Asturias y, en la otra, se refleja la siguiente cita: "les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España".

Estas palabras corresponden a su discurso pronunciado el pasado 31 de octubre de 2023, durante el acto institucional de su juramento de la Constitución Española ante las Cortes Generales, al alcanzar la mayoría de edad.

La concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia fue anunciada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a comienzos de enero del presente año, cuando resaltó que la Princesa Leonor "forma parte de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas".

Asimismo, la Princesa recibirá también el próximo 3 de junio la Medalla de Oro de la Asamblea Regional, máxima distinción del Parlamento autonómico, así como los dos máximos reconocimientos del Ayuntamiento de San Javier: la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva del municipio.

Con estas distinciones, las tres instituciones han querido reconocer el vínculo que la Princesa Leonor ha mantenido con la Región de Murcia durante su etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier dentro del presente curso 2025-2026, así como los valores de compromiso, servicio, responsabilidad y ejemplaridad institucional que representa como heredera de la Corona.

Por lo que respecta al Parlamento autonómico, la Mesa de la Asamblea Regional aprobó en febrero la concesión de su Medalla de Oro a la Princesa Leonor a propuesta de la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez.

En cuanto al Ayuntamiento de San Javier, la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva, acordados por el Pleno municipal en febrero, resaltan la vinculación de la Princesa con la localidad, tras su estancia de casi un año en la Academia General del Aire y del Espacio.

Tanto el Rey emérito, Juan Carlos I, como Su Majestad el Rey Felipe VI ya recibieron estas distinciones en 1975 y 1988, respectivamente.