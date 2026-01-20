Los pantanos de la cuenca del Segura ganan un hectómetro en la última semana

Archivo - Pantano - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 304 hectómetros cúbicos, uno más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 65 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 26 menos que la media que suelen almacenar en esta época (330 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 26,7% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 57,2% de su capacidad, con un total de 32.056 hectómetros cúbicos de agua almacenados, lo que supone 191 más que la semana anterior.

Los niveles por ámbitos son: Cantábrico Oriental al 82,2%; Cantábrico Occidental al 56,1%; Miño-Sil al 60,1%; Galicia Costa al 72,7%; Cuencas internas del País Vasco al 85,7%; Duero al 55%; Tajo al 60,8; Guadiana al 61,6%; Tinto, Odiel y Piedras al 90,4%; Guadalete-Barbate al 51,5%; Guadalquivir al 47,3%; Cuenca Mediterránea Andaluza al 52,6%; Segura al 26,7%; Júcar al 52,7%; Ebro al 60,9% y Cuencas internas de Cataluña al 84,9%.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Reus (Tarragona) con 104,5 litros por metro cuadrado.