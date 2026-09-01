Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 6 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Embalse de La Pedrera (Orihuela) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 606 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 349 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 288 más que la media que suelen almacenar en esta época (318 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 53,2% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica se encuentra al 64% y almacena 35.875 hectómetros cúbicos.

En total, ha perdido 495 hectómetros cúbicos, es decir, el 0,9% de su capacidad total. En concreto, ha perdido 13,1 puntos y 7.324 hectómetros cúbicos desde el comienzo de julio (en el primer boletín de ese mes --del día 7-- estaba al 77,1% con 43.199).

El viernes pasado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avanzó que el verano meteorológico de 2026 --que acabó este lunes-- sería "prácticamente seguro" el más cálido en la España peninsular desde que hay registros, es decir, desde 1961, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal.

Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente atlántica y escasas en la mediterránea. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (aeropuerto), donde se han recogido 84,1 litros por metro cuadrado.

La vertiente atlántica está al 66,3% de su capacidad con 28.154 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea se encuentra al 56,6% con 7.721 hectómetros cúbicos.

En total, hay seis cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (77,9%); las Cuencas internas de Cataluña (77,7%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Guadiana (73,7%); el Guadalquivir (72,6%); y el Tinto, Odiel y Piedras (72,5%). Además, un total de cuatro cuencas sobrepasan el 60%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (67,5%); el Cantábrico Occidental (66,1%); el Miño-Sil (65,9%); y el Cantábrico Oriental (64,4%).

El resto de cuencas están por encima de la mitad de su capacidad: el Duero se encuentra al 59,6%; el Tajo, al 59,1%; Galicia Costa, al 58,6%; el Ebro, al 54,5%; el Júcar, al 54,3%; y el Segura, al 53,2%.