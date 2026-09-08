Archivo - Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 2 hectómetros cúbicos en la última semana - COFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA - Archivo

MADRID/MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 604 hectómetros cúbicos, dos menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 366 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 294 más que la media que suelen almacenar en esta época (310 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 53% de su capacidad total.

RESERVA HÍDRICA NACIONAL

En el conjunto del país, la reserva hídrica española se encuentra al 62,6% y almacena 35.073 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Durante la última semana ha perdido 802 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,4% de su capacidad total.

En total, ha pedido siete puntos y 3.963 hm3 desde el inicio de agosto (el primer boletín de ese mes, del día cuatro, mostraba que la reserva hídrica estaba al 69,9% con 39.016 hm3). Hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que el mes de agosto de 2026 fue el sexto más cálido en España desde el inicio de la serie histórica de AEMET y también del siglo XXI.

La vertiente atlántica está al 65% con 27.590 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 54,8% y almacena 7.483 hm3. En los últimos días las precipitaciones han sido escasas en la atlántica y prácticamente nulas en la mediterránea. De acuerdo con Transición Ecológica, la máxima se ha producido en Lugo, donde se han recogido 29 litros por metro cuadrado (l/m2).

En total, hay seis cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (77,5%), las Cuencas internas de Cataluña (76,4%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Guadiana (73,2%), el Guadalquivir (71,7%) y Tinto, Odiel y Piedras (71,6%). Además, hay cuatro que superan el 60%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (66,5%), el Cantábrico Occidental (64,3%), el Miño-Sil (63,7%) y el Cantábrico Oriental (63,0%).

El resto siguen por encima de la mitad de su capacidad. De esta manera, Galicia Costa se cuentra al 57,6%, al igual que el Tajo; el Duero está al 57,1%; el Júcar, al 53,5%; el Segura, al 53%; y el Ebro, al 52%.