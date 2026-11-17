MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 530 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demofráfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 300 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 253 más que la media que suelen almacenar en esta época (277 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 46,5% de su capacidad total.

La reserva hídrica española está al 57% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.950 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 905 hm3 (el 1,7% de la capacidad total de los embalses).

En total, hay tres cuencas por encima del 70%: las cuencas internas de Cataluña (77,4%); Guadalete-Barbate (74,3%) y el Guadiana (72,3%). Otras cuatro se sitúan entre el 60% y el 70%: el Guadalquivir (69,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%); las cuencas internas del País Vasco (61,9%) y el Tinto, Odiel y Piedras (62,9%).

A su vez, dos cuencas se encuentran entre el 50% y el 60%: el Júcar (52,3%) y el Tajo (55,1%). El resto está por debajo de la mitad de su capacidad: el Cantábrico Oriental (47,9%); el Miño-Sil (46,3%); el Cantábrico Occidental (48%); el Segura (46,5%); Galicia Costa (43,7%); el Ebro (45,3%); y el Duero (42,7).