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MADRID/MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 522 hectómetros cúbicos, ocho menos que la semana anterior, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 12 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 245 más que la media que suelen almacenar en esta época (277 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 45,8% de su capacidad total.

En el conjunto nacional, la reserva hídrica almacena un total de 32.819 hectómetros cúbicos y está al 58,6% de su capacidad. Durante los últimos siete días ha aumentado un 1,6% de su capacidad total, es decir, 869 hectómetros cúbicos.

Es la segunda semana consecutiva que los embalses suben desde el boletín del pasado 26 de mayo, cuando la reserva hídrica se encontaba al 84,2%.

El año pasado por estas fechas, la reserva hídrica se encontraba 4,9 puntos por debajo (53,7%) y almacenaba 30.148 hectómetros cúbicos. En comparación con el final de noviembre durante la última década, la media ha sido 13,7 puntos menor (44,9%) con 25.212 hm3.

Durante la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (Aeropuerto), que ha recogido un total de 167,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

Un total de tres cuencas están por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (78,1%); Guadalete-Barbate (74,5%); y el Guadiana (73%). Además, cuatro superan el 60%: el Guadalquivir (69,2%), Tinto, Odiel y Piedras (62,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,1%) y las Cuencas internas del País Vasco (61,9%).

El resto de cuencas se encuentran por debajo del 60%: el Tajo está al 58%; el Júcar al 52,5%; el Cantábrico Occidental al 49,7%; el Miño-Sil al 49,7%; Galicia Costa al 48,5%; el Cantábrico Oriental al 47,9%; el Ebro al 47,3%; el Segura al 45,8%; y el Duero al 44,9%.