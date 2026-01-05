El paro baja en 5.475 personas en 2025 en la Región de Murcia hasta los 73.481 desempleados

MURCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 5.475 personas en 2025 en la Región de Murcia en relación al año anterior (-6,9%) hasta los 73.481 desempleados tras un descenso del 1,4% el último mes del año respecto a noviembre (1.039 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en la Región de Murcia (19 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2024.

En cuanto a sexos, el año cerró con 45.522 mujeres desempleadas, 3268 menos que el año precedente y 27.959 hombres sin empleo, un descenso de 2207 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 21 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 5454 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 725 menos (-1.44%); Sin empleo anterior, 285 menos (-3.56%); Agricultura, 102 menos (-2.68%), mientras que se incrementó en Construcción, 44 más (+0.82%); Industria, 29 más (+0.41%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (49544), Sin empleo anterior (7720), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3700), Construcción (5432), Industria (7085).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51782) Comunitat Valenciana (-25560) y Cataluña (-11959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en la Región de Murcia en 2025 aumentó un 10,7% durante el año hasta registrar 43.880 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 25,5% hasta los 25.066 contratos y los temporales se redujeron un 4,3% hasta sumar 18.814 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 42,88% fue temporal (frente a un 42,92% del mes anterior) y un 57,12%, indefinidos (el mes precedente fue un 57,08%).

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE

El desempleo se redujo en diciembre en 1.039 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha bajado en diciembre la mayoría de veces en Murcia (19 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2014.

En cuanto a sexos, de los 73.481 desempleados registrados en diciembre, 45.522 fueron mujeres, 978 menos (-2,1%) y 27.959, hombres, lo que supone un descenso de61 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,2%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 569 parados menos que a cierre del pasado mes (-7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 470 desempleados (-0,71%).

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.

