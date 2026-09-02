El paro sube en 2.005 personas en agosto en la Región de Murcia hasta alcanzar los 75.993 desempleados

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MADRID/MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 2.005 personas en agosto en la Región de Murcia en relación al mes anterior (+2,71%) hasta los 75.993 desempleados, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año, el desempleo en la comunidad acumula un ascenso de 1.790 parados, lo que supone un 2,41% más.

El paro subió en todos los sectores en comparación con julio, con los Servicios a la cabeza (+875), seguido de personas sin empleo anterior (+407), Construcción (+257), Agricultura (+255) e Industria (+211).

Al cierre del mes, los sectores con más parados en la Región de Murcia fueron Servicios (49.968), sin empleo anterior (9.436), Industria (7.133), Construcción (5.473) y Agricultura (3.983).

En cuanto a sexos, de los desempleados registrados en el octavo mes del año 46.545 fueron mujeres y 29.448 hombres.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de agosto desde 2019, cuando el desempleo subió en 54.371 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en agosto en seis ocasiones y ha subido en 25. El mayor descenso fue el de agosto de 2021, cuando disminuyó en 82.583 parados, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 103.000 personas en ese mes. En agosto del año pasado, el paro subió en 21.905 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 15.137 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos, con un retroceso del paro femenino de 52.974 mujeres (-3,6%) y una caída del desempleo masculino de 17.619 varones (-1,8%).

SERVICIOS IMPULSA EL AUMENTO DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 28.563 desempleados más (+1,7%), seguido de la construcción (+4.669 parados, +2,9%) y la industria (+3.731 desempleados, +2,1%).

Por contra, bajó en la agricultura en 912 personas (-1,3%), mientras que aumentó en 8.368 personas (+3,5%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en agosto en ambos sexos, aunque el incremento fue ligeramente superior en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino subió en 22.741 mujeres en comparación con julio (+1,6%), mientras que el masculino se incrementó en 21.678 desempleados (+2,4%).

Así, al finalizar el octavo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 937.161 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.418.757 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 36.251 desempleados en agosto (+1,7%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 8.168 personas (+5,1%).

No obstante, el paro entre los menores de 25 años se mantiene por debajo de la barrera de los 170.000, situándose en 167.730 parados.

EL PARO SUBE EN LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y BAJA EN CEUTA

El paro registrado aumentó en agosto en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+14.594 desempleados), Comunidad de Madrid (+6.881) y Comunidad Valenciana (+5.847).

En la ciudad autónoma de Ceuta, el desempleo se redujo en agosto en 148 personas, lo que supone un descenso en valores relativos del 1,7%.

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Málaga (-409 desempleados), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+10.743 desempleados), Madrid (+6.881) y Valencia (+3.080).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 15.956 desempleados respecto al mes anterior (+4,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 373.577 desempleados, lo que supone 50.969 parados más que hace un año (+15,80%).

EL 38,5% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En agosto de este año se registraron 1.144.827 contratos, un 10,08% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 440.274 fueron contratos indefinidos, un 14,1% más que en agosto de 2025. En total, el 38,46% de todos los contratos realizados en agosto fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 181.395 contratos a tiempo completo, un 11,2% más que igual mes del año anterior; 109.989 a tiempo parcial (+20,1%) y 148.890 fijos discontinuos (+13,5%).

De todos los contratos suscritos en agosto, 704.553 fueron contratos temporales, un 7,71% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 61,54% del total de la contratación efectuada en el octavo mes del ejercicio 2026.

En los ocho primeros meses del año se han efectuado más de 10,55 millones de contratos, cifra un 4,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 4,41 millones han sido contratos fijos (+6,5%) y 6,14 millones, temporales (+3,6%). En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a agosto un total de 1.877.824, con un aumento de 106.884 (+6%) respecto a igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.078.980, registrando un ascenso de 94.525 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO SE ACERCA AL 87%

El Ministerio ha informado de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el mes de julio la cifra de 2.115,76 millones de euros, un 5,5% más que igual mes de 2025. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.159 euros en el séptimo mes del año, un 3,3% más que en julio del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de julio fue de 999,9 euros, lo que supone un aumento de 24,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,5%). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.857.263 personas, cifra superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 80,96%, se situó en julio de 2026 en el 86,75%, la más alta de la serie histórica si se exceptúa el periodo de pandemia.

Los datos de prestaciones van con un mes de retraso respecto a los datos de paro. El Ministerio ha publicado este miércoles las cifras de desempleo de agosto y la estadística de prestaciones de julio.