El paro sube en 739 personas en junio en la Región de Murcia hasta los 73.240 desempleados

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MADRID/MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 739 personas en junio en la Región de Murcia en relación al mes anterior (+1%), hasta alcanzar los 73.240 desempleados, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en la comunidad (23 veces), mientras que ha subido en ocho ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2007.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 1.591 parados, lo que supone un 2,1% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 227 menos (-0,46%); Construcción, siete menos (-0,14%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 829 más (+10,63%); Agricultura, 118 más (+3,44%); Industria, 26 más (+0,38%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (49.206), Sin empleo anterior (8.625), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.544), Construcción (5.031), Industria (6.834).

En cuanto a sexos, de los 73.240 desempleados registrados en junio, 45.580 fueron mujeres, 189 más (+0,4%) y 27.660, hombres, lo que supone un aumento de 550 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%).

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 374 parados más que a cierre del pasado mes (+5,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 365 desempleados (+0,56%).

La Región de Murcia (+739), País Vasco (+479) y Melilla (+133) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Galicia y Castilla y León, donde menos, con retrocesos de 11.597, 3.587 y 2.895, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En junio se registraron 58.987 contratos en la Región, un 5,7% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 32.334 fueron contratos indefinidos, cifra un 18,7% superior a la de junio del año anterior, y 26.653 contratos temporales (un 6,8% menos).

Del número de contratos registrados en junio, el 45,18% fue temporal (frente a un 42,96% del mes anterior) y el 54,82%, indefinidos (el mes precedente fue un 57,04%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en junio en 29 ocasiones y ha subido en dos (en 2020, con el Covid, y en 2008, con la crisis financiera). El mayor descenso fue el de junio de 2021, cuando disminuyó en 166.911 parados. En junio del año pasado bajó en 48.920 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó ligeramente en junio. Lo hizo en 185 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 113.981 personas, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 72.575 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 41.406 varones (-4,4%).

SERVICIOS IMPULSA LA BAJADA DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 28.498 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.829 desempleados, -1,6%); la construcción, que restó 1.326 parados (-0,8%), y la agricultura, donde bajó en 384 personas (-0,5%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 4.298 personas (+1,9%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en comparación con mayo (-1,1%), mientras que el masculino se redujo en 12.938 desempleados (-1,4%).

Así, al finalizar el sexto mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 903.673 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.388.309 desempleadas, bajando de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.

MÍNIMO HISTÓRICO DE PARO JUVENIL

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 23.584 desempleados en junio (-1,1%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 5.155 personas (-3,1%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 marcó un nuevo mínimo histórico de 159.800 parados.

EL PARO BAJA EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas).

Por contra, subió en seis regiones, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 42, principalmente en Cádiz (-3.933 desempleados), Málaga (-3.123) y Madrid (-2.733), y subió en diez, sobre todo en Murcia (+739 desempleados), Guipúzcoa (+391 desempleados) y Lleida (+255).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.208 desempleados respecto al mes anterior (+1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 342.086 desempleados, lo que supone 10.068 parados más que hace un año (+3%).

EL 41,4% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En junio de este año se registraron 1.649.394 contratos, un 10,2% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 683.861 fueron contratos indefinidos, un 16,3% más que en junio de 2025.

En total, el 41,4% de todos los contratos realizados en junio fueron indefinidos, porcentaje casi 2,2 puntos superior al del mismo mes del año pasado y algo inferior al registrado en mayo de este año (43,2%).

Dentro de los indefinidos, en junio se realizaron 266.028 contratos a tiempo completo, un 19,5% más que igual mes del año anterior; 155.889 a tiempo parcial (+22,1%) y 258.899 fijos discontinuos (+10,2%).

De todos los contratos suscritos en junio, 965.578 fueron contratos temporales, un 6,2% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 58,5% del total de la contratación efectuada en el sexto mes del ejercicio 2026.

En los seis primeros meses del año se han efectuado más de 7,8 millones de contratos, cifra un 5,1% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 3,35 millones han sido contratos fijos (+6,6%) y 4,41 millones, temporales (+2,7%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

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