El Parque de Educación Vial de Murcia introduce la formación con patinetes eléctricos

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Educación Vial de Murcia ha renovado sus instalaciones y equipamiento para "ofrecer un mejor servicio" a los alumnos que hacen uso de esta instalación durante el curso escolar, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, junto con el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha visitado el espacio 'Rosario Moreno Saura', donde una de las principales novedades es la adquisición de 8 patinetes eléctricos que responde al creciente uso de estos.

López ha resaltado que con esta incorporación "inculcamos a los alumnos esos valores para que cuando ellos sean usuarios de esos vehículos de movilidad personal, hayan interiorizado y aprendido las normas de circulación, como educación previa a su futuro uso legal, para tener una Murcia más segura".

La concejala ha añadido que esta medida "busca adelantarse a las nuevas realidades de movilidad que viven los escolares en su día a día, ofreciendo una formación práctica que complemente los contenidos teóricos impartidos en los centros educativos. El objetivo es que los más pequeños desarrollen criterios de autonomía, convivencia vial y respeto por el entorno, convirtiéndolos en usuarios mejor preparados para los desplazamientos sostenibles del futuro".

Además, ha señalado que también alumnos de ESO podrán igualmente practicar con ellos en el Parque de Educación Vial.

Por su parte, el responsable de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado la labor que realizan los policías locales adscritos al parque, señalando que "el trabajo diario de los agentes es fundamental para que los niños interioricen desde edades tempranas hábitos seguros en la vía pública".

Perona ha subrayado además que "la presencia de vehículos como los patinetes eléctricos en la movilidad urbana es una realidad creciente, y formar a los escolares en su correcto uso es una herramienta esencial para evitar riesgos futuros y que vayan familiarizándose con ellos".

El edil ha añadido que "la educación vial es una herramienta preventiva de primer orden y un pilar de la seguridad ciudadana. Invertir en estos espacios y en su modernización es invertir en la protección de nuestros menores y en una convivencia vial más segura para todos".

UNA INVERSIÓN DE CASI 60.000 EUROS

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía ha visitado este espacio de formación municipal, de 5.732 metros cuadrados, tras las obras de mejora realizadas y la incorporación de nuevo material por un importe de 58.570 euros.

Las actuaciones han consistido en la renovación del asfalto en 1.890 metros cuadrados de superficie, para dotar de mayor seguridad a la pista de circulación donde cada día cientos de alumnos practican una conducción responsable.

También se ha repuesto toda la señalización vertical, asegurando la visibilidad y el cumplimiento de las normas, y una mejora de la megafonía para optimizar la comunicación durante las practicas.

Además, se ha dotado de nuevo equipamiento para optimizar las actividades formativas, como son ocho patinetes eléctricos (350 W, autonomía 35 km); tres bicicletas infantiles con ruedas estabilizadoras, que suman un total de 21; un kart para prácticas avanzadas que suma un total de 11; señalización específica y material didáctico.

También se han adquirido 3.000 unidades de guías didácticas de seguridad vial; 470 unidades de manuales de permiso AM de ciclomotores para apoyar las clases teóricas y 2.590 unidades de elementos reflectantes para mejorar la visibilidad en el recorrido.

Además del nuevo equipamiento, el Parque cuenta con 40 bicis de cadete y adulto; siete triciclos de adulto y dos vehículos de movilidad reducida.

La edil del ramo ha destacado que "esta nueva dotación responde al compromiso municipal por la educación vial y la prevención de accidentes, formando a los más jóvenes como peatones y conductores responsables".

LA ACTIVIDAD MÁS DEMANDADA POR LOS CENTROS

López ha resaltado que la actividad de Educación Vial en el parque 'Rosario Moreno Saura' es una de las más demandadas dentro del programa 'Murcia Educadora', y que desde 1985 forma a los escolares en normas de circulación y seguridad vial.

Este curso el número de alumnos de quinto de Primaria (10 y 11 años) que pasarán por el parque se incrementa con respecto al pasado curso en más de un 4%. Está previsto que se formen en educación vial un total de 3.790 escolares del municipio, en una actividad que incluye formación teórica y práctica en el circuito.

"El objetivo de la Educación Vial es formar a los más jóvenes como usuarios responsables de las vías públicas en calidad de conductor, peatón y pasajero, fomentando la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana", ha agregado la concejala.