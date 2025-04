Pasa a disposición judicial el acusado de matar a la hija de su ex pareja en Llano de Brujas (Murcia)

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El individuo acusado de matar a la hija de su ex pareja, una niña de cinco años, en la pedanía murciana de Llano de Brujas ha pasado a disposición judicial este jueves por la mañana, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

En concreto, el individuo ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

El suceso tuvo lugar este martes en una vivienda de Llano de Brujas, en Murcia, cuando se encontró muerta a la menor de cinco años, presuntamente tras la ingesta de pastillas.

El martes por la noche, el individuo fue detenido por la Guardia Civil en Torrevieja (Alicante) como presunto autor del homicidio de la niña.

Al parecer, el individuo se llevó presuntamente a la niña el martes por la tarde como hacía habitualmente, pero en esta ocasión "con mucha prisa", tal y como relató la madre a los medios de comunicación durante el minuto de silencio que se guardó este miércoles a las puertas del Ayuntamiento.

Posteriormente, el individuo llamó a su ex pareja el mismo martes por la tarde, sobre las 17.00 horas, para decirle que la niña "ya estaba en el cielo".

"Y ya no sé nada; me hizo una llamada, me dijo que estaba en el cielo y ya está", señaló la progenitora, quien reconoció que pensaba que el detenido le iba a hacer daño a ella pero no a su hija.

"Yo me esperaba que me iba a hacer daño a mí porque no aceptaba que dejara la relación, pero lo de la cría no me lo esperaba", apostilló.

Los familiares y allegados presentes en el minuto de silencio mostraron su consternación por lo sucedido: "Nos han quitado la vida a todos, no hay palabras para esto; que no lo refugien, que no está loco ni enfermo".

De hecho, alguno de los familiares señalaron que el ahora detenido era un "maltratador" y "acosaba a su ex pareja, llamándola las 24 horas por teléfono, acosándola".

"El martes por la noche estaba drogándose con heroína para que en la sangre le sacaran que era drogadicto", según una de las familiares, quien exclamó que el detenido es un "sinvergüenza" y pidió "justicia".

VIOLENCIA VICARIA

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos del presunto asesinato por violencia vicaria de la niña. De confirmarse, sería el primer menor asesinado de este año. El año pasado nueve menores fueron asesinados por este motivo y 62 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos.