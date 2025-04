La madre adoptiva de la niña asesinada afirma que el detenido la llamó y le confesó: "Tu niña ya está en el cielo"

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre adoptiva de la menor que fue asesinada en la pedanía de Llano de Brujas ha reconocido que su ex pareja --detenido en relación a los hechos-- le llamó este martes por la tarde sobre las 17.00 horas para decirle que la niña "ya estaba en el cielo".

Durante su participación en el minuto de silencio que se ha guardado este miércoles a las puertas del Ayuntamiento de Murcia en memoria de la menor fallecida, la madre adoptiva ha señalado que el detenido se llevó este martes a la niña "al igual que hacía siempre", pero esta vez lo hizo "con mucha prisa".

"Y ya no sé nada; me hizo una llamada, me dijo que estaba en el cielo y ya está", ha señalado la progenitora adoptiva, quien ha reconocido que pensaba que el detenido le iba a hacer daño a ella pero no a su hija.

"Yo me esperaba que me iba a hacer daño a mí porque no aceptaba que dejara la relación, pero lo de la cría no me lo esperaba", ha apostillado.

Los familiares y allegados presentes en el minuto de silencio han mostrado su consternación por lo sucedido: "Nos han quitado la vida a todos, no hay palabras para esto; que no lo refugien, que no está loco ni enfermo".

De hecho, alguno de los familiares han señalado que el ahora detenido era un "maltratador" y "acosaba a su ex pareja, llamándola las 24 horas por teléfono, acosándola".

"Anoche estaba drogándose con heroína para que en la sangre le sacaran que era drogadicto", según una de las familiares, quien ha exclamado que el detenido es un "sinvergüenza" y ha pedido "justicia".