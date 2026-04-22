El Paso Blanco de Lorca entrega al Real Madrid una bandera bordada en seda y oro por costureras de la cofradía

El presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos Padilla, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez - PASO BLANCO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Cofradía del Paso Blanco de Lorca entregó este martes al Real Madrid una bandera de protocolo con motivo del próximo 125 aniversario de la entidad deportiva, en el marco de un acto que tuvo lugar en la capital del país con ocasión del encuentro de liga disputado frente al Deportivo Alavés.

La pieza ha sido confeccionada íntegramente a mano en los talleres Virgen de la Amargura bajo la técnica del bordado artístico lorquino y está realizada sobre raso blanco con unas dimensiones de 150 por 100 centímetros, según ha informado el Ayuntamiento.

La bandera presenta en su centro el escudo del club bordado en oro y sedas y respeta fielmente los colores y las proporciones oficiales de la institución madrileña.

Las bordadoras y costureras de la cofradía han invertido un total de 690 horas de trabajo artesanal en la elaboración de esta enseña única que se completa con un mástil de 250 centímetros rematado con el escudo en acabado níquel y una base de metacrilato con inscripción conmemorativa.

El presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos Padilla, ha destacado el valor de este homenaje a una de las instituciones deportivas más importantes del mundo y ha recordado el apoyo del Real Madrid a la ciudad de Lorca tras los terremotos de 2011 como motivo de este agradecimiento.

"Hemos querido regalar al Real Madrid nuestro mayor tesoro: el bordado lorquino, un legado único que nuestras bordadoras mantienen vivo y que representa siglos de historia y tradición", ha puntualizado Mateos Padilla.