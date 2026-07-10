La patrullera de la Guardia Civil auxilia a un velero a la deriva en el Mar Menor

La Guardia Civil ha auxiliado a los nueve ocupantes de un velero que se encontraba a la deriva y sin posibilidad de gobierno en aguas del Mar Menor - GUARDIA CIVIL

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a los nueve ocupantes de un velero que se encontraba a la deriva y sin posibilidad de gobierno en aguas del Mar Menor. Los agentes del Servicio Marítimo procedieron al remolcado de la embarcación y al traslado de toda su tripulación hasta su puerto base.

Los hechos ocurrieron de noche y en condiciones de escasa visibilidad, cuando la patrullera de la Guardia Civil realizaba un servicio preventivo de vigilancia marítima, según ha informado la Benemérita.

Los especialistas avistaron la silueta del velero, que navegaba con un rumbo errático, a velocidad muy baja y sin luces de navegación. Al aproximarse para verificar la situación, comprobaron que los tripulantes mostraban un elevado estado de nerviosismo.

La dotación a bordo, compuesta por dos adultos y siete menores de edad, informó a los agentes de que la embarcación se había quedado sin potencia en las baterías, lo que les impedía arrancar el motor, encender el sistema de iluminación reglamentario y utilizar los equipos de comunicación.

Ante estas circunstancias, la patrullera inició de inmediato las maniobras de remolque de forma segura.

Desde el Servicio Marítimo de la Guardia Civil han señalado que este tipo de incidentes son comunes durante el periodo estival. Por ello, recomiendan a los navegantes revisar los niveles de carga antes de salir al mar y vigilar el consumo eléctrico cuando el barco esté parado, prestando especial atención al gasto de las luces de cubierta o de aparatos periféricos como las cocinas eléctricas.