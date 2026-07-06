Pedro Martínez Córdoba se incorpora al Ayuntamiento de Murcia como coordinador municipal

Archivo - El nuevo coordinador municipal del Ayuntamiento de Murcia, Pedro Martínez Córdoba - AYUNTAMIENTO - Archivo

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pedro Martínez Córdoba se incorporará al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia como coordinador municipal, tras poner fin a su etapa como concejal delegado de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud en el Ayuntamiento de Salamanca.

"Con esta incorporación, el Gobierno municipal refuerza su estructura de coordinación para impulsar los proyectos estratégicos de ciudad y avanzar en el desarrollo de la Ley de Grandes Ciudades, una de las principales líneas de trabajo del nuevo mandato", han señalado desde el Consistorio.

Nacido en la pedanía murciana de Patiño, Pedro Martínez es doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia y profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Salamanca. Es además graduado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad de Murcia, "lo que le aporta una sólida formación académica y una amplia experiencia en el ámbito de la gestión pública", han apuntado.

Durante su etapa en el Ayuntamiento de Salamanca, además de dirigir las áreas de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, ha coordinado la estrategia municipal de innovación tecnológica y emprendimiento Salamanca Tech, impulsando iniciativas vinculadas a la atracción de empresas, el desarrollo del ecosistema de startups y la transformación digital de la ciudad.

En el Ayuntamiento de Murcia asumirá la coordinación de los grandes proyectos municipales, el seguimiento de las políticas transversales del Gobierno local y la implantación de las herramientas organizativas previstas en la Ley de Grandes Ciudades.