AMP.- Las peñas huertanas acreditan seguridad alimentaria durante las Fiestas de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de inspección de Salud del Ayuntamiento de Murcia garantizarán el cumplimiento de la normativa sanitaria en las barracas que se instalarán en la ciudad la próxima semana con motivo de las Fiestas de Primavera. Los concejales de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, han realizado una visita técnica a algunos de los establecimientos que ultiman estos días los preparativos para su inauguración este domingo.

En concreto, este año se instalan 28 barracas de peñas huertanas en distintas localizaciones, así como otras 12 que abrirán sus puertas en sus sedes para comidas y cenas.

Las actividades de alimentación de las fiestas y otros eventos temporales en el municipio han sido objeto de campañas especiales de control higiénico-sanitario por parte del Servicio de Salud alimentaria del Ayuntamiento de Murcia, en coordinación con la Federación de Peñas Huertanas, desde 1992, según han informado desde el Consistorio.

Además, este año, todos los establecimientos tendrán a disposición de los consumidores y visitantes códigos QR que ofrecerán la carta e información en materia de alergias e intolerancias.

Durante los próximos días, los inspectores sanitarios en materia de Seguridad alimentaria visitarán todas las barracas con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria en relación con el estado de adecuación de los locales, instalaciones, equipos y útiles, materias primas y alimentos elaborados, prácticas de manipulación y condiciones del personal.

Entre los requisitos de los locales, instalaciones y equipos de trabajo destaca el aislamiento de los focos de contaminación; la protección de los alimentos; techos, paredes y suelo adecuados; aseos exclusivos de personal; suministro de agua corriente y caliente; lavamanos; métodos de higienizar contenedores de distribución, vajilla y cubiertos; el almacenamiento de los productos perecederos y no perecederos que para su aislamiento se utilizan contenedores o remolque, en su mayoría con aire acondicionado y cámaras de refrigeración; superficies y equipos de trabajo adecuadas y limpios; entre otros.

En cuanto a las prácticas de manipulación, se controla, entre otros aspectos, el origen y estado de las materias primas, las posibles contaminaciones cruzadas, salsas que no se elaboren con huevo, se toman muestras de platos testigos, la desinfección de las verduras y hortalizas para su consumo en crudo o control de temperaturas reglamentarias de conservación de los alimentos, entre otros aspectos.

Respecto al personal manipulador, el Ayuntamiento de Murcia ha impartido una formación específica a 350 personas; además, se requiere ropa de uso exclusivo y diversos aspectos y prácticas higiénicas.

En una segunda fase, que se iniciará el miércoles, se volverán a visitar todas las barracas para comprobar que se han subsanado las posibles deficiencias que se hubieran podido constatar.

"Miles de murcianos acudimos a estos establecimientos durante las fiestas y nuestra responsabilidad desde el Ayuntamiento es garantizar que, un año más, podremos disfrutar de los productos y platos típicos de nuestra huerta con la tranquilidad de saber que, como siempre, están adaptados y reúnen completamente las condiciones sanitarias exigibles por la legislación", ha asegurado Pilar Torres.

"Los murcianos y visitantes que acudan a las barracas estas Fiestas de Primavera van a poder contar con una gran muestra de nuestra tradición culinaria, de esa tradición que hunde sus raíces en los 1.200 años de historia que tiene nuestra ciudad, y que estos días en las barracas vamos a poder disfrutar como no hay otro momento en todo el año, gracias al buen hacer de tantos y tantos huertanos que nos legaron en su día sus recetas y hoy nos ayudan con su elaboración", ha apuntado Jesús Pacheco.