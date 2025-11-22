El periodista murciano Javier Moñino debuta como escritor con la novela de ciencia ficción Frontera Estelar: La Semilla

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista murciano Javier Moñino se estrena en la narrativa con 'Frontera Estelar: La Semilla', una novela de ciencia ficción publicada por Terra Ignota Ediciones que ya se encuentra en preventa y cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar el 24 de noviembre. La obra, que inaugura la saga 'Frontera Estelar', se presentará en un acto abierto al público el 5 de diciembre a las 18.30 horas en la Biblioteca Regional de Murcia.

Con esta primera novela, Moñino se incorpora al panorama literario regional aportando una voz propia al género de la ciencia ficción, un terreno poco explorado por autores murcianos. Con un estilo ágil y marcado enfoque visual, el autor traslada al lector a un futuro tan vibrante como inquietante, en el que los grandes dilemas humanos se proyectan más allá de nuestro planeta.

LA HISTORIA: UN FUTURO AGOTADO Y UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Ambientada en el año 2325, 'Frontera Estelar: La Semilla' describe una Tierra devastada después de siglos de explotación tecnológica y energética. La población vive dividida entre ciudades fortificadas -controladas por los 'híbridos', seres humanos inmortales fusionados con avances en inteligencia artificial y biomedicina- y zonas hostiles donde sobreviven comunidades marginadas.

La única esperanza para la humanidad es La Semilla, una colosal estación orbital creada para ensamblar naves intergeneracionales destinadas a colonizar exoplanetas habitables. Cada viaje durará siglos, con generaciones de tripulantes que deberán preservar la cultura humana durante la travesía.

Pero el proyecto está amenazado por CLEA, una organización radical que defiende que la humanidad debe desaparecer con la Tierra para no repetir sus errores en otros mundos. En ese contexto arranca la misión Y57, con destino al sistema GJ 1002, donde se desarrollará una trama llena de tensión, misterio y preguntas sobre el futuro de nuestra especie.

Javier Moñino (Murcia, 1979) es periodista y experto en redes sociales. Trabaja como community manager y responsable de comunicación deportiva en la UCAM, actividad que compagina con la docencia en el Máster de Periodismo Deportivo. Su voz ha sido habitual en la televisión regional como narrador y comentarista en distintos espacios deportivos. Además, es creador del podcast FASE24, dedicado a la divulgación de historia, ciencia, cultura popular y tecnología.

Su vinculación con la literatura fantástica y de ciencia ficción se consolidó en 2022, cuando ganó el Premio Gandalf de relato corto de la Sociedad Tolkien Española. Con 'Frontera Estelar: La Semilla', Moñino da el salto a la novela con una propuesta que combina aventura, reflexión y un universo imaginativo sólido y sorprendentemente cercano.

La novela llega de la mano de Terra Ignota Ediciones, editorial independiente que lleva más de una década publicando narrativa, ensayo y poesía, y que destaca por su apoyo a autores noveles y proyectos originales dentro de la ciencia ficción y la fantasía.