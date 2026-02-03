Una persona resulta con heridas muy graves al colisionar su motocicleta contra un turismo en Cartagena

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida muy grave al producirse una colisión frontolateral entre su motocicleta y un turismo, en la localidad de Cartagena, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.15 horas, en el kilómetro 3 de la RM-311, entre la pedanía de Pozo Estrecho y la autovía A-30 cuando, por causas que se desconocen, se ha registrado una colisión frontolateral entre una motocicleta y un turismo.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha resultado herido muy grave, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital en una UME.