Piden que la ley de Servicios Sociales tenga en cuenta a personas con Asperger y déficit de atención para las ayudas

CARTAGENA (MURCIA), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Ayuda a personas afectadas por Déficit de Atención e Hiperactividad de Molina de Segura (ADAHI), José Manuel Santos, ha pedido durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Política Social que la ley de Servicios Sociales también tenga en cuenta a personas que no tengan discapacidad, pero sí trastornos como el déficit de atención o el síndrome de Asperger.

Según ha explicado, se trata de personas que "no tienen una discapacidad" y que por eso se suelen quedar "fuera" de las ayudas que se le otorga a este colectivo para la dependencia. "No es todo discapacidad. Estos trastornos a los que he aludido se quedan fuera de todas las ayudas por no ser una discapacidad", ha dicho indicando que no consiguen apoyos económicos para tratamientos.

Durante su intervención ha realizado otras aportaciones a la ley como el hecho de que se reduzca la burocracia y que se "flexibilice toda la normativa de subvenciones". A su juicio, al flexibilizar la normativa se permitiría a las entidades "ser más flexibles y tener menos costes de estructura".

Aparte de eso, ha indicado que la ley "se debe adaptar a las personas con discapacidad, no tienen que adaptarse las personas a la ley". En ese sentido, ha puntualizado que hay servicios que se prestan en la Región que no entran en el catálogo de la dependencia.

"Hay subvenciones que no puedes pedir porque no vas a poder justificarlas", ha dicho recordando que la discapacidad "no espera" y que también se requiere de una atención "inmediata", en alusión a la necesidad del decreto de Atención Temprana.

En cuanto a las subvenciones, ha añadido que se deberían segmentar "por tamaño y por objetivo", ya que las pequeñas asociaciones no pueden competir con las grandes.