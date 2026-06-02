La piscina municipal Murcia Parque abrirá el 9 de junio

Piscina Murcia Parque - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina municipal Murcia Parque abrirá sus puertas el próximo 9 de junio. Lo hará de martes a viernes desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas de la tarde, mientras que durante sábados, domingos y festivos ampliará su horario abriendo sus puertas a las 10.00 horas.

Asimismo, las piscinas municipales de La Ñora, Sangonera La Verde, Alquerías, Rincón de Seca, Sangonera La Seca, El Raal, Corvera y Aljucer darán comienzo a la temporada de baño el próximo 1 de julio. El horario será de martes a viernes desde las 12.00 horas hasta las 20.00 horas y lo sábados, domingos y festivos desde las 10:00 horas. Las piscinas municipales de El Palmar y Puente Tocinos tendrán ese mismo horario, pero comenzarán su actividad el 14 de julio, según han informado desde el Consistorio.

Las tarifas para la entrada a las piscinas tendrán un precio de 2,35 euros para usuarios con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años y 4,35 euros para usuarios mayores de edad. Asimismo, existe la posibilidad de adquirir unos bonos para baños con 15 y 30 entradas para ambas tarifas.

Durante el año 2025, un total de 74.090 personas disfrutaron de las piscinas municipales, lo que supone un incremento de 6.070 usuarios con respecto al año 2024.

AUMENTO EN LAS PLAZAS DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA

El Programa de Verano 2026 tendrá un aumento significativo de sus plazas, respecto al programa del Verano 2025. Las plazas disponibles para actividad deportiva ascenderán hasta las 4.704, aumentando así en 590 plazas, respecto a la anterior temporada.

Estas irán destinadas a actividades de natación para menores con edades comprendidas, entre los 4 y los 14 años, y para adultos. En palabras del concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, "el objetivo es acercar el deporte a la ciudadanía haciéndolo a través del ocio y el baño recreativo en nuestras piscinas municipales".

Además, tanto en el Palacio de los Deportes como en el Pabellón Príncipe de Asturias se podrán realizar actividades de sala como musculación, acondicionamiento físico y pilates, estas últimas actividades son la principal novedad del programa Verano 2026, con 1.200 plazas en cada una de las instalaciones.

Los horarios y tarifas detalladas podrán consultarse en la web municipal deportes.murcia.es y en las propias instalaciones. Las personas interesadas podrán inscribirse a las actividades deportivas programadas para este Verano 2026 desde el día 24 de junio a las 9:00 horas, en el teléfono de reservas 968.98.06.28, vía web (deportes.murcia.es) o través de la app de Deportes del Ayuntamiento de Murcia. .

REFUERZO DE SEGURIDAD PARA ESTE VERANO

El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado el nuevo contrato de servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones deportivas municipales, especialmente centrado en las piscinas del municipio. El nuevo contrato supone un incremento del 47%, respecto al anterior, con el fin de mejorar la prestación del servicio en las piscinas de verano.