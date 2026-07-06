El Plan Copla decreta la bandera roja en la playa de Cala Reona (Cartagena)

Estado de las playas de la Región de Murcia para el 6 de julio de 2026 - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) han iniciado la jornada de este lunes, 6 de julio de 2026, izando la bandera roja en Cartagena, en Cala Reona.

Según la información facilitada a tiempo real por el Centro de Coordinación de Emergencias, el servicio de vigilancia prohíbe de forma expresa el baño en la playa de Cala Reona (Cartagena). A su vez, los efectivos de salvamento mantienen la bandera amarilla, que determina la necesidad de mantener una precaución especial por las condiciones marítimas, en La Unión, en El Lastre.

En el resto de playas de la Región de Murcia ondea la bandera verde, es decir, que se permite el baño, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias del '1-1-2' en la Región de Murcia.