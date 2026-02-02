El Plan Industrial de la Región 2026-2030 movilizará 1.731 millones de euros para alcanzar los 100.000 empleos

Presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 - CARM

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha presentado el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, una estrategia "ambiciosa y necesaria" que contará con 1.731 millones de euros de inversión pública directa y fomentará las actividades industriales de alto valor añadido, la innovación y las nuevas tecnologías.

El Plan, con 55 medidas que desplegarán 255 acciones específicas, se marca como objetivos incrementar un 30 por ciento la contribución de la industria a la economía regional y alcanzar los 100.000 empleos industriales, con más de 15.000 nuevos puestos de trabajo y 45.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional.

Así lo ha anunciado López Miras este lunes en el HUB Audiovisual de Murcia, en el Cuartel de Artillería, ante unos 200 representantes del tejido económico, social e institucional, entre los que se encontraban el presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Investigación e Innovación, Manuel Heitor, y el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés.

El máximo dirigente regional ha afirmado que esta hoja de ruta "nace desde una convicción profunda: que la industria es una de las mejores garantías de futuro para la Región de Murcia", y ha añadido que el plan permitirá "transformar capacidad en oportunidades, inversión en empleo y visión en resultados".

Además de los 1.731 millones de inversión directa, el Plan permitirá captar 2.461 millones adicionales procedentes de fondos nacionales y europeos, lo que sumaría un total de 4.192 millones de financiación pública. Además, atraerá al menos 12.500 millones de inversión industrial en la Región a través de proyectos tractores, por lo que los fondos movilizados llegarían hasta los casi 16.700 millones de euros en total.

De este modo, según sus palabras, "cada euro invertido por el Gobierno regional actuará como palanca para movilizar 8,5 euros adicionales de inversión pública y privada, creando un entorno estable y atractivo para la implantación, ampliación y modernización de proyectos industriales en la Región".

López Miras ha indicado que el plan nace en un contexto de "cambio de era", marcado por la transformación tecnológica y la Inteligencia Artificial, la transición energética y la creciente competencia global. En este sentido, ha resaltado que "la respuesta de la Región es dar un paso al frente y anticiparse para ser actores del cambio, innovar y crecer desde nuestra propia fortaleza industrial".

"Este Plan sitúa a la industria en el centro de la estrategia económica regional", ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha puesto en valor que el documento final es el resultado de un amplio proceso de participación, que ha contado con más de un centenar de agentes económicos y sociales.

A partir de ahora se abrirá un plazo de un mes para recabar aportaciones al documento, que permitirán enriquecerlo antes de su aprobación definitiva.

MEDIDAS TRACTORAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Las 55 medidas y 255 acciones específicas estarán estructuradas en siete grandes ejes estratégicos que definen el modelo de industria para la próxima década: 'Más robusta', para reforzar las cadenas de valor; 'Más innovadora', con mayor incorporación de tecnología e Inteligencia Artificial; 'Más empleo', basada en la formación y el talento; 'Más internacional', orientada a la apertura de mercados; 'Más distribuida' territorialmente, para generar oportunidades en toda la Región; 'Más sostenible', alineada con la transición energética y la economía circular; y 'Más conectada'.

El Plan Industrial pone el foco en el impulso de actividades industriales de alto valor añadido, con un elevado grado de innovación y una mayor incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos. El fin es reforzar el posicionamiento de las cadenas de valor industriales de la Región y atraer inversión.

Entre las actuaciones más relevantes figura un 'Fast-Track' para la industria regional, orientado a simplificar procedimientos administrativos, así como la creación de una Unidad de Aceleración de Inversiones Industriales, para acompañar los proyectos industriales desde su implantación hasta su puesta en marcha.

Asimismo, se elaborará la Ley de Impulso Industrial de la Región de Murcia para dotar de un marco normativo propio que aporte seguridad jurídica, planificación y una gobernanza clara para el desarrollo industrial.

Dentro del eje 'Más robusta' se prioriza el refuerzo de la red eléctrica, el almacenamiento energético, y el fomento del cooperativismo industrial y la industria familiar, con una red regional de industrias familiares y el programa Coopera Industria 2035.

Para una región 'Más innovadora', el Plan impulsa el Campus Industrial para acercar conocimiento, tecnología y formación avanzada a la industria regional; fomentar la incorporación de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías a los procesos productivos, y el desarrollo de tecnologías duales a través del programa 'Caetra'.

El eje 'Más empleo' refuerza la formación con la creación de una Red Regional de Centros de Capacitación e Innovación Industrial, con dos nuevos centros en Cartagena y Yecla y la ampliación de otro ya existente en Cartagena, y el impulso del Talento Industrial Joven, fomentando la educación industrial temprana y la formación continua.

Para ser 'Más internacional' el plan contempla la puesta en marcha de una Red de Promotores Industriales en mercados estratégicos para acompañar la expansión exterior de las empresas, mientras que dentro del objetivo 'Más distribuida' se creará la Red de Municipios Industriales, acompañada de la modernización de polígonos y la planificación y ampliación de suelo industrial en todo el territorio.

Para ser 'Más sostenible' se impulsa la transformación del Valle de Escombreras como polo industrial y energético avanzado, con el mayor electrolizador de hidrógeno de Europa, la mejora de la eficiencia energética, incluida la recuperación del frío de regasificación, la economía circular y la simbiosis industrial.

Finalmente, para estar más 'Más conectada' se consolida el Hub Puerto de Cartagena, la plataforma Puerto-Escombreras-ZAL, El Gorguel y Barlomar, así como el avance hacia la logística 4.0.