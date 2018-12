El plan de movilidad de tráfico, obras y transportes prevé mejorar la accesibilidad durante el soterramiento

Publicado 03/12/2018 14:32:42 CET

Todo dispuesto para poner en servicio un bus lanzadera en el supuesto de que fuese necesario

MURCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ultimado y tiene dispuesto un plan de movilidad para facilitar la accesibilidad de las personas mientras duren las obras de soterramiento, que afectan especialmente a Santiago El Mayor, El Carmen, Infante Juan Manuel, Los Dolores, Los Garres y San Pío X.

Así lo han explicado este lunes los concejales implicados en este plan, Rebeca Pérez, Lola Sánchez y Eduardo Martínez-Oliva, en uno de los lugares donde se ha instalado un nuevo giro semaforizado en la intersección de Ronda Sur y Avenida Miguel Ángel Blanco, mejorando la salida de Santiago el Mayor y San Pío X.

Las actuaciones son fundamentalmente de tráfico, pero también de infraestructuras para restablecer la funcionalidad de los viales, además del transporte público, con la modificación del Rayo 80 y la creación de una lanzadera gratuita con frecuencia de 30 minutos.

Entre los trabajos ejecutados se encuentra la instalación de conducciones y cableado eléctrico, columnas, semáforos y cámaras, complementados por el software y hardware necesarios para sincronizar y centralizar los cruces semafóricos.

En concreto, se han instalado seis reguladores con capacidad para gestionar hasta 20 grupos semafóricos, cuatro cámaras, 11 semáforos -6 de altura, 3 columna y 2 para pasos de peatones- y 20 unidades de obra civil. Además, se ha contabilizado ocho intervenciones para la conexión con el circuito cerrado de televisión con el centro de control de tráfico y la colocación de casi 2.000 metros de cable para fibra óptica y de 144 metros de espira para detectar el paso de vehículos.

Así, las medidas para favorecer la circulación de vehículos en las mejores condiciones en este entorno se han llevado a cabo 10 acciones con un presupuesto de 169.000 euros. Todos estos trabajos de gestión y mejora del tráfico están en vigor desde primavera, cumpliendo los plazos previstos para que su puesta en marcha coincidiera con la clausura del paso a nivel de la Senda de los Garres por parte de Adif.

Tanto las modificaciones en el servicio de transportes, como en infraestructuras y tráfico fueron presentadas a los representantes de los grupos políticos y las juntas municipales en diversas reuniones celebradas por los concejales de las áreas implicadas, en la que también plantearon algunas modificaciones que fueron incorporadas a los proyectos.

GESTIÓN DE TRÁFICO

Este plan, coordinado por la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, permite centralizar toda la zona para poder gestionar mejor el tráfico desde la sala de control e incorporar nuevos movimientos que mejoran la circulación del entorno afectado por las obras.

Entre los trabajos cumplimentados se encuentra la centralización del eje viario desde la Plaza Ingeniero Juan de la Cierva a Ronda Sur, instalación de circuito cerrado de televisión para la correcta gestión del tráfico de manera directa, centralización del cruce entre las calles Pío XII y Huerto, que permite la regulación a demanda, nuevo giro semaforizado a derecha desde Ronda Sur a Calle Morera, mejora de la salida de los barrios de Santiago El Mayor y San Pío hacia Ronda Sur, habilitando giro semaforizado en la intersección de Ronda Sur con Miguel Ángel Blanco y agilidad para la salida de Pintor Almela Costa a Ronda Sur, pasando a funcionar la rotonda a fases.

El proyecto fue elaborado por el Servicio de Tráfico del Ayuntamiento, en función de la información facilitada por ADIF sobre el desarrollo de los trabajos para el soterramiento de las vías del tren.

Estas actuaciones están ya ejecutadas, aunque aún se está a la espera de que Adif responda a los escritos dirigidos por el alcalde en dos ocasiones -24 de octubre de 2017 y 12 de junio de 2018- solicitando a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que no revisara su postura y autorizase abierto el mantenimiento del paso a nivel de Santiago El Mayor.

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad en julio una moción de Partido Popular y Ciudadanos para solicitar a Adif la eliminación de las pantallas de protección acústica definida por los vecinos como 'muro' y que autorizase que continuase abierto el paso a nivel de Santiago El Mayor puesto que el AVE no va a llegar hasta, al menos, 2021, y estudiase la posibilidad de retirar la pasarela peatonal instalada por Adif.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta alguna por parte de Adif. Ni siquiera para permitir que la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos ejecute dos proyectos que tiene ultimados y financiados: la adecuación de la pavimentación de la calle Orilla de la Vía Norte y otras entre Senda de los Garres y Carril Plácido en Los Dolores, y del carril Torre Leales y Carril Campoy con Carretera F6 en Los Dolores.

Son obras necesarias para restablecer la funcionalidad de los viales, así como minimizar el impacto en la movilidad de vehículos y peatones en ambos lados del ferrocarril, sentando las bases para que esta conexión sea más ágil y eficaz que la existente antes de construir el nuevo puente de Tiñosa, recuerdan desde el Consistorio.

ADECUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana ha estudiado y definido ya las modificaciones que deberá incorporar el transporte público para la mejora de la permeabilidad del tránsito de ciudadanos entre la calle San Pío X y Torre de Romo, en el supuesto de que Adif cierre el paso a nivel de Santiago El Mayor.

Las medidas afectan al Rayo 80, que alterará su ruta, que aumentará en 1,27 km., y a la creación de una nueva línea lanzadera gratuita. Asimismo, se implantará un servicio de transporte mediante autobús en modo lanzadera que facilite a las personas el tránsito entre ambas zonas.

Tendrá una frecuencia de 30 minutos con salida en la parada de cabecera en la Avda. Miguel Ángel Blanco. La recogida y desembarcado de pasajeros se realizará en las paradas ya existentes, habilitándose tres nuevas provisionales, una en la Avda. Miguel Ángel Blanco y dos en Ctra. la Fuensanta y realizando varias paradas en su trayecto.

El recorrido se iniciaría desde el cruce de Ronda Sur con Pio XII, dirigiéndose hacia el norte, realizando paradas en las habilitadas actualmente, para, a través de la Ctra. de la Fuensanta, llegar a la Avda. Miguel Ángel Blanco y C/ Morera hasta el cruce con Ronda Sur y a través de la propia Ronda Sur, acceder por C/ Pintor Almela. Ya en C/ Pintor Almela Costa el vehículo seguirá su ruta recta directamente de Pintor Almela Costa a C/ Torre de Romo, girando en esta a la derecha para volver, a través de la C/ Lope de Rueda y Pío Baroja, a Pintor Almela Costa y Santiago el Mayor por Ronda Sur hacia C/ Pio XII.

Realizará un recorrido de 5 kilómetros en cada expedición, con 30 viajes diarios tanto en verano como en invierno, de lunes a sábado, y 27 los domingos y festivos. El coste para el Ayuntamiento asciende a 237.000 euros.