El Pleno de Archena aprueba la Cuenta General con unas "cifras históricas"

Pleno de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Archena ha aprobado, este jueves, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025. El concejal de Hacienda, Antonio José Palazón, ha señalado que los números "reflejan unas cifras históricas que consolidan la estabilidad económica y financiera del Consistorio y avalan la gestión realizada por el equipo de Gobierno municipal".

El Consistorio ha destacado que la liquidación presentada "recoge unos resultados económicos positivos que evidencian la buena salud financiera del Ayuntamiento, gracias a una gestión basada en la responsabilidad, el control del gasto, la eficiencia administrativa y el equilibrio presupuestario".

Entre los principales datos destacan un remanente de tesorería para gastos generales de 3.928.358 euros. Esto "refleja la solidez de la situación financiera municipal y la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante futuras inversiones y necesidades", han indicado.

Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 25,68 días, una cifra que continúa reduciéndose respecto al año anterior. "De este modo se cumple con los plazos legales y se mejorando la eficiencia en la gestión de pagos a terceros", han explicado.

En materia de estabilidad financiera, el Ayuntamiento ha cumplido con las reglas fiscales para el ejercicio 2025, tanto en lo referente a la estabilidad presupuestaria como a la regla de gasto, consolidando así una gestión ajustada a los criterios de sostenibilidad económica exigidos.

Del mismo modo, han apuntado que se ha producido una reducción de la deuda bancaria en un importe superior al previsto inicialmente en el plan de ajuste aprobado por el Ministerio, "lo que refuerza la trayectoria de saneamiento progresivo de las cuentas municipales".

El nivel de endeudamiento se sitúa actualmente en el 83,76% de los ingresos corrientes, por debajo del límite legal establecido del 110%. En este sentido, han asegurado, "confirma una situación de control financiero y margen de maniobra para la gestión futura".

El edil de Hacienda, ha destacado que "estos datos confirman una evolución muy positiva de las cuentas municipales, fruto de una gestión rigurosa, responsable y comprometida con la estabilidad económica del Ayuntamiento" al tiempo que ha afirmado que "estas cifras históricas son el resultado de un trabajo serio, responsable y planificado que nos permite seguir avanzando en la transformación de Archena sin comprometer la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento".

Igualmente ha añadido que "no solo hemos cumplido con todos los objetivos fijados, sino que hemos mejorado prácticamente todos los parámetros económicos, lo que nos permite seguir avanzando en proyectos de inversión".

Asimismo, el edil ha subrayado que "la prioridad del equipo de Gobierno sigue siendo mantener la estabilidad presupuestaria, reducir la deuda y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, garantizando siempre la sostenibilidad económica a largo plazo".

"La aprobación de la Cuenta General supone un nuevo aval a la gestión económica del Ayuntamiento de Archena y consolida una tendencia positiva basada en la responsabilidad, la transparencia y el cumplimiento estricto de los objetivos financieros", han valorado.

Asimismo, han destacado que el Gobierno municipal "ha conseguido mantener unas cuentas saneadas al mismo tiempo que se incrementan las inversiones, se mejoran los servicios públicos y se continúa reduciendo la presión financiera sobre las arcas municipales".

Durante su intervención, Palazón ha remarcado que "la prioridad del Ejecutivo local sigue siendo garantizar la sostenibilidad económica del Ayuntamiento para continuar desarrollando proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y generen oportunidades para el municipio".

La aprobación de la Cuenta General ha contado con los votos a favor del PP y en contra de PSOE y Grupo Mixto (VOX e IU).