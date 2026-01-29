El Pleno del Ayuntamiento de Murcia exige a la CHS la limpieza de los tramos no urbanos de la Rambla del Garruchal

El concejal del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado instar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a ejecutar la limpieza de la rambla de El Garruchal en tramos no urbanos. Esta solicitud busca garantizar que las labores municipales de limpieza en la rambla, que se han llevado a cabo en el tramo urbano, no se vean condicionadas, permitiendo así completar las actuaciones necesarias para evitar el arrastre constante de nuevos residuos y la reaparición de problemas ya solucionados en la zona urbana.

Además, se ha aprobado instar a las distintas administraciones a reforzar las labores, no solo de limpieza, sino también de inspección, mantenimiento y control de los cauces, ramblas y zonas inundables del municipio; así como reforzar la coordinación institucional para el mantenimiento del adecuado de estos espacios. Asimismo, se ha instado a alcanzar un acuerdo para la financiación de estos trabajos.

En este contexto, el Consistorio ha venido actuando en esta zona de forma preventiva y responsable, anticipándose a situaciones de riesgo, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como para minimizar los efectos de episodios de lluvias, incluso de escasa intensidad.

Por esto, ya se han realizado trabajos en el tramo urbano de esta rambla de El Garruchal, cumpliendo así el Ayuntamiento de manera diligente con sus competencias en la limpieza, mantenimiento y conservación de los cauces de titularidad municipal.

Esta actuación, plenamente ajustada al marco jurídico vigente y a la jurisprudencia que atribuye a las entidades locales el mantenimiento de los tramos urbanos de los cauces, evidencia que el Ayuntamiento "ha cumplido con su responsabilidad y ha dado una respuesta efectiva, con acciones concretas, a las inquietudes de los vecinos".

En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia aprobó en Junta de Gobierno la delimitación de los tramos materialmente urbanos de las ramblas y cauces del municipio de acuerdo con los criterios fijados por el Tribunal Supremo y los informes técnicos y jurídicos municipales, clarificando así el ámbito competencial de cada administración y evitando solapamientos, vacíos competenciales o situaciones de indefinición que comprometen la eficacia de las actuaciones preventivas.

Una vez establecida esta delimitación, el Ayuntamiento de Murcia ha acordado requerir a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que lleve a cabo las labores de conservación y mantenimiento de los cauces situados fuera de la zona urbana, poniendo especial atención en los tramos situados aguas arriba de las áreas urbanizadas, con el objetivo de evitar arrastres, reducir riesgos y minimizar daños a personas y bienes.