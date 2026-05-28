Podemos acusa a López Miras de "camuflar" el fraude al SMS con los cambios en su Gobierno

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha afirmado que la remodelación del Gobierno regional anunciada este jueves por el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras "solo tenía l propósito de camuflar el "grave escándalo de corrupción destapado en el Servicio Murciano de Salud".

"Hoy lo que debería haber hecho López Miras es pedir perdón y cesar al ya exconsejero de Salud Juan José Pedreño por un fraude que no solo tiene un impacto económico millonario, sino que también ha puesto en riesgo la salud de centenares de pacientes y que es solo la punta de un iceberg donde ya están saliendo amaños de contratos en el SMS", ha manifestado Marín, según han informado desde la formación.

Marín también ha puesto el foco en el caso "gravísimo" de las tierras de cultivo "contaminadas" del Arco Sur del Campo de Cartagena, "que hasta ayer mismo ha intentado tapar la consejería de Agricultura de Sara Rubira". "Hoy lo que debería haber hecho un presidente digno es aclarar todo lo que hay detrás", ha proseguido.

La diputada morada ha acusado a López Miras de "desviar el foco" para dejar intactas las causas de la corrupción" que lo asolan: a Pedreño lo sustituirá Isabel Ayala, "la hasta ahora directora gerente del SMS". El relevo de Rubira lo tomará Joaquín Buendía, "un peso pesado del PP que ya ejercía como consejero de facto", ha apuntado.

"El resto de cambios son mínimos y puramente estéticos", ha explicado Marín. "Cambian los nombres, pero siguen los mismos males, la misma marca, que es la marca de corrupción del PP", ha concluido.