Podemos elabora un decálogo de medidas que debatirá con agricultores, que recoge aumentar la partida para los seguros

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y el secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, hablan con las cooperativas que han participado en un acto de apoyo a la protesta de los agricultores - EUROPA PRESS

MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha elaborado un decálogo de medidas, que tiene previsto analizarlas y debatirlas con los agricultores y ganaderos, con el objetivo de "ayudar a su subsistencia" y entre las que se recoge un aumento de la partida para los seguros agrarios, "una reivindicación muy antigua del sector".

Así lo ha anunciado este jueves en un contacto con los periodistas la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín que, acompañada del secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, ha expresado su apoyo a las movilizaciones de los agricultores.

Un decálogo que también recoge un paquete de ayudas para colaborar con agricultores y ganaderos, para que "sean capaces de adaptarse al nuevo plan de actuación en las zonas vulnerables".

Marín considera que hoy "los auténticos protagonistas son los agricultores y ganaderos, que lo están pasando mal" y ha mostrado su apoyo al sector primario de la tierra de Murcia "en sus más que justas reivindicaciones frente a los mal llamados tratados de libre comercio".

"Porque de libre comercio no tienen nada, son tratados que lo que hacen es favorecer a las grandes multinacionales agroindustriales que operan en contra o frente a nuestros pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que son los que siempre han creado el tejido sector primario en la Región", advierte.

La diputada de la formación morada ha recordado que el grupo de la izquierda en el Parlamentario Europeo "ha conseguido, después de muchas negociaciones, parar, por lo menos de momento, ese acuerdo que tenía preparado la Unión Europea con Mercosur".

Marín espera que el Tribunal "les dé la razón y eso quede paralizado" ya que, en caso contrario, "para algunos sectores de nuestra tierra va a ser un auténtico desastre".

Podemos también va a llevar a la Asamblea Regional una iniciativa "para obligar" al resto de partidos, PP, PSOE y Vox, "a que se retraten", porque "se pasan la vida en Murcia pasando la mano por encima a agricultores y ganaderos y luego en Bruselas, que es donde se toman las iniciativas, votan en contra de los intereses del sector primario en nuestra tierra".