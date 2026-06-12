Podemos lleva a la Asamblea medidas de protección para los vecinos de la Cordillera Sur tras el incendio de Los Garres

1095757.1.260.149.20260612142852 El portavoz de Podemos en la Región, Víctor Egío - PODEMOS

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos-IU-AV llevará este lunes 15 de junio a la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional una moción para exigir al Gobierno regional la puesta en marcha de actuaciones para la regeneración del Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Así lo ha comunicado este viernes el portavoz de Podemos en la Región, Víctor Egío, desde las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente.

En concreto, la formación morada instará al Ejecutivo a retirar todos los ejemplares de pinos secos que invaden las montañas y "que han convertido el parque en un polvorín", y a sustituirlos por especies con una mayor capacidad de adaptación al cambio climático, según han informado desde el partido.

Asimismo, la iniciativa exige al Gobierno autonómico, ha señalado Egío, que reanude, "de forma urgente", las "labores de redacción y tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)" de El Valle y Carrascoy. "Llevamos ya 34 años con este Parque Regional sin ningún instrumento legal de protección", ha denunciado.

La iniciativa de la coalición de izquierdas llega en el contexto del incendio del pasado 2 de junio en Los Garres (Murcia), que calcinó un total de 177 hectáreas. "Este desastre ha provocado una profunda inquietud en el resto de núcleos de población cercanos a El Valle y Carrascoy, como Santo Ángel, La Alberca, Torreagüera o Beniaján", ha afirmado el portavoz. "Frente a ello, vemos cómo la única medida del Gobierno de López Miras es dejar pasar el tiempo y tratar de apagar las voces críticas en lugar de trabajar por reforzar la prevención contra incendios", ha concluido.

La iniciativa de Podemos solicita también al Ejecutivo autonómico que refuerce la vigilancia del Parque Regional "para evitar los usos incívicos que contribuyen a su degradación".