Podemos pide la comparecencia de López Miras para explicar "las medidas tomadas ante la escalada de contagios"

CARTAGENA (MURCIA), 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, a solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en un pleno extraordinario para que "explique las medidas tomadas ante la escalada de contagios", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Marín ha participado este martes en la reunión de Sanidad, en la que ha denunciado que desde la consejería de Salud se estarían "falseando los datos de vacunación, incluyendo en el cómputo las dosis que está previsto administrar durante el día, pero no las que van a llegar a lo largo de la jornada", para de esta forma "subir el porcentaje de vacunación".

A pesar de esta "trampa", lamenta que la Región de Murcia "sigue en el furgón de cola a la hora de afrontar el proceso de vacunación contra la covid-19", ya que hasta el momento, tal y como señala la diputada de Podemos, se han puesto "menos de la mitad de las vacunas que han llegado".

Por ello, la portavoz ha solicitado la comparecencia urgente de López Miras en un pleno extraordinario "para que explique de una vez las medidas tomadas ante esta escalada de contagios".

Marín ha reiterado la exigencia de su partido para que López Miras "solicite de inmediato un confinamiento estricto para la Región de Murcia", así como "pasar toda la actividad no esencial a la modalidad del teletrabajo y la educación a un modelo no presencial", además de "escuchar de una vez a los estudiantes universitarios y realizar la convocatoria de exámenes online".

La diputada ha reprochado al presidente regional que "enfrentarse a la realidad también supone tomar medidas duras y coherentes" y ha advertido que con más de 1.000 contagios diarios "el colapso sanitario es casi seguro".

En cuanto a las declaraciones realizadas ayer por el portavoz del comité de seguimiento de la covid en la Comunidad Autónoma, Jaime Pérez, Marín ha criticado que "ahora diga que las relajación de las medidas durante las vacaciones obedecieron a criterios de opinión pública y no a criterios sanitarios porque hay medidas que serían difíciles de explicar".

Para la diputada, el consejero Villegas y el presidente López Miras "no pueden escudarse ni un segundo más en que son medidas con un coste político" y ha recordado a ambos responsables públicos que "no hay tiempo que perder" y que "los criterios políticos y los cálculos electoralistas no pueden estar por encima de los criterios sanitarios".