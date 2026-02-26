Podemos propone que Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma adquieran el cine Rex para salvaguardar su uso cultural

La portavoz municipal de Podemos, Elvira Medina, y el secretario de Comunicación del partido, Víctor Egío, en la concentración de la Plataforma Cine Rex Vivo - PODEMOS

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Cine Rex Vivo se ha concentrado este jueves por la mañana en la puerta del Ayuntamiento de Murcia antes del Pleno para protestar contra el cambio de usos de este espacio que se aprobará en la sesión de hoy y que permitirá que se destine a comercio, oficinas, servicios profesionales, restauración, espectáculo, ocio, equipamiento deportivo, docente, sanitario y cultural.

A ellos se ha unido la portavoz municipal de Podemos, Elvira Medina, que junto al secretario de Comunicación del partido, Víctor Egío, ha planteado que "el Ayuntamiento de Murcia compre el cine Rex o que lo haga junto con la Comunidad Autónoma", una propuesta que Medina ha asegurado que "vamos a trasladar a la Asamblea a través de nuestro grupo Podemos-IU-Alianza Verde".

"Lo que estamos pidiendo no es nada nuevo", ha recordado Elvira Medina. "En 2019 Ballesta se comprometió a conservar el cine Rex y su uso cultural, ahí está la hemeroteca" y ha tildado esta decisión de una "traición a su palabra y a la gente de Murcia".

Medina ha apuntado que "Murcia no puede permitirse perder un símbolo como el cine Rex con sus 112 años de historia", según ha informado desde el partido.

La portavoz morada ha calificado la decisión como "un golpe terrible por parte de Ballesta a la memoria de los murcianos, a la identidad de esta ciudad y a nuestro patrimonio cultural".