1137206.1.260.149.20261125124658 El candidato de Podemos por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados, Víctor Egío, y el coordinador de Alianza Verde y expresidente de Greenpeace en España, Juan López de Uralde - PODEMOS RM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados, Víctor Egío, y el coordinador de Alianza Verde y expresidente de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, han explicado que una de las propuestas de la formación de cara a las elecciones generales es la creación de un parque nacional del Mar Menor "para reforzar toda su protección y asegurar su supervivencia".

Egío ha afirmado que la laguna salada "está en peligro" debido a que el PP "está tramitando una ley para que las empresas que lo han estado contaminando y lo están contaminando puedan volver a cobrar subvenciones, dinero público", han informado desde el partido.

La creación del parque nacional del Mar Menor permitiría, entre otras cosas, ha manifestado Egío, "prohibir la circulación de motos de agua, que están causando perjuicios no solo al ecosistema y a su biodiversidad, sino también a la seguridad de los bañistas y a la convivencia".

Egío ha destacado, asimismo, el "freno" que el parque nacional supondría al "origen de la contaminación" de la laguna, "las multinacionales de la agroindustria y las macrogranjas" que tienen un Gobierno regional del PP que "les abre las puertas" y que trata de "eliminar continuamente cualquier tipo de protección del Mar Menor en la Asamblea". "Las soluciones en origen son las que el ecosistema necesita. Hay que reducir los nitratos", ha concluido el candidato.

Por su parte, Juan López de Uralde ha destacado que la lucha por la defensa del Mar Menor, "uno de los ecosistemas más valiosos de toda España", ha marcado "hitos" como "el reconocimiento de la personalidad jurídica que aprobamos en el Congreso".

López de Uralde ha afirmado que "hay que ir un paso más allá" y considera "imprescindible" la declaración del Mar Menor como parque nacional "para de una vez garantizar su supervivencia". En este sentido, ha asegurado que esta declaración iría en línea con la Directiva Europea de Renaturalización de los Espacios Naturales.

Además, ha abogado por iniciar un proceso de recuperación "para que vuelva a ser el ecosistema que conocimos y que desgraciadamente en este momento ya no es debido, fundamentalmente, a los vertidos agrícolas". El coordinador de Alianza Verde ha apuntado que "mientras las fuentes de contaminantes continúen aumentando, mientras no se le ponga freno a la contaminación en origen, el problema del Mar Menor se seguirá agravando".

"No se pueden dar medidas superficiales como si fuera una mejora del ecosistema. La laguna se está degradando, según todos los indicadores. Hace falta avanzar en esa protección y no retroceder, como está sucediendo hoy en día", ha concluido el coordinador de Alianza Verde.