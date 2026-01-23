Podemos reclama al Ministerio reforzar la seguridad de la línea del FEVE entre Cartagena y Los Nietos

CARTAGENA (MURCIA) 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Región de Murcia, Víctor Egío, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "un refuerzo inmediato de la seguridad" de la línea del FEVE entre Cartagena y Los Nietos después de que este jueves el brazo de un camión grúa golpeara el tren cerca de la estación de El Abrevadero.

Egío ha denunciado que los pasos a nivel de esta línea, especialmente los cercanos al punto del accidente, adolecen de una "falta total de seguridad" y carecen de cualquier señal lumínica y sonora. "Es vergonzoso que estos pasos existan en pleno siglo XXI, como vienen quejándose desde hace años los vecinos y vecinas", ha señalado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Hay que invertir más. Todas las administraciones llevan prometiéndole a la gente de la comarca de Cartagena la ampliación del FEVE hasta Cabo de Palos desde mucho tiempo atrás, pero la realidad es que ni siquiera cuidan las instalaciones que ya tenemos".