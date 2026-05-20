Podemos tilda de "triste espectáculo" la situación provocada en Cartagena por la moción de censura

La portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García - PODEMOS
CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)
La portavoz de Podemos en Cartagena, Leli García, ha calificado de "triste espectáculo" la situación provocada por la moción de censura planteada en el Ayuntamiento de la ciudad. "PP, Vox, PSOE y MC se pelean por los sillones, de espaldas a los problemas de la gente y a sus necesidades", ha criticado.
García ha señalado, en este sentido, el pacto de Gobierno de 2019 entre el PP de Arroyo y el entonces PSOE de Ana Belén Castejón, y el pacto en 2023 entre 'populares' y Vox. "Y ahora el PSOE de Manolo Torres pacta con los ex de Vox y los concejales de MC este gobierno Frankenstein", ha proseguido.
"El modus operandi siempre ha sido el mismo. Si no te gustan mis principios, tengo otros", ha manifestado, según han informado desde la formación.
La portavoz morada ha calificado el futuro equipo municipal que se constituirá tras la moción de censura como un Ejecutivo "sin principios, sin ningún programa y un castigo para la ciudadanía de Cartagena".
Leli García ha asegurado asimismo que la ciudad portuaria necesita un cambio de rumbo, dirigido hacia "que se respete a Cartagena y que se trabaje por la gente trabajadora, por sus necesidades y que se aborden los problemas reales de los cartageneros". "Esto no lo va a conseguir esta moción de censura como tampoco lo han conseguido los gobiernos de Arroyo", ha añadido.
"Frente a esta lucha de sillones", Leli García ha anunciado que desde Podemos Cartagena ya están trabajando de cara a las elecciones municipales de 2027.
"Vamos a poner fin al espectáculo y a recuperar Cartagena para su gente. Lo vamos a hacer con una candidatura de unidad lo más amplia posible", ha añadido. La portavoz ha hecho un llamamiento, con tal fin, a "toda la gente que hoy siente vergüenza al ver así a su Ayuntamiento".