La Policía Local de Cartagena suma 18 mandos y prepara la incorporación de 42 nuevos agentes

La alcaldesa, Noelia Arroyo, junto a concejales y agentes de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena cuenta ya con 36 mandos después de la toma de posesión de cinco inspectores y 13 subinspectores que ejercen ya en prácticas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El refuerzo de los cuadros intermedios era un objetivo del gobierno municipal, después de crear la estructura de la nueva jefatura, integrada por cuatro comisarios, y aumentar la plantilla de la Policía Local, ahora integrada por 305 agentes, como ha señalado este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo.

La regidora ha enmarcado este avance en una fase de reorganización interna que busca ajustar la estructura de mando al crecimiento del Cuerpo.

Según los datos expuestos en el acto, la plantilla queda compuesta por 4 comisarios, 5 inspectores, 27 subinspectores y 269 policías, hasta un total de 305 integrantes.

En el caso de los subinspectores, la cifra se sitúa en 27 tras la incorporación en prácticas de 13 efectivos, que se suman a los 14 ya existentes.

Arroyo ha explicado que la prioridad municipal, tras el aumento de agentes, pasaba por reforzar la capacidad de dirección operativa en la calle.

Ese nivel intermedio asume funciones de coordinación de turnos y equipos, distribución de recursos y mando directo en intervenciones. Este refuerzo contribuye a la extensión del servicio y a la incorporación de nuevas capacidades que exigen mandos suficientes para ordenar el trabajo diario.

En ese sentido, la alcaldesa ha recordado la ampliación de medios y especialidades dentro del Cuerpo, con unidades como la de drones y la de medio acuático, además del refuerzo de los grupos de Seguridad Ciudadana.

También ha recordado la apertura de más cuarteles, un cambio que, según el Gobierno local, requiere una plantilla estructurada y con mandos con número adecuado al volumen de servicio.

NUEVA CONVOCATORIA

La alcaldesa ha anunciado, además, que el Ayuntamiento iniciará "en breve" una convocatoria de 42 plazas de agente. Del total, 32 serán de acceso libre y 10 reservadas --para personal procedente de las Fuerzas Armadas y 5 por movilidad desde otras policías locales--.

La toma de posesión celebrada en el Palacio Consistorial con la asistencia de miembros del quipo de Gobierno y la corporación municipal, ha incluido, junto al bloque policial, nombramientos como funcionarios de carrera en varias áreas municipales.

En conjunto, el Consistorio formaliza la incorporación de 30 efectivos entre funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas.

En el apartado de funcionarios de carrera, han tomado posesión cinco Técnicos de Administración General (grupo A, subgrupo A1), cinco ayudantes técnicos de Archivo y Bibliotecas (grupo A, subgrupo A2) y dos técnicos auxiliares de Cultura (grupo C, subgrupo C1).

Arroyo ha dedicado una parte de su intervención a subrayar el valor de los técnicos de Administración General como personal de apoyo técnico y jurídico a la gestión municipal, con funciones transversales en expedientes de materias diversas, además de felicitar al personal de Archivo, Bibliotecas y Cultura, que se incorpora como funcionario de carrera.

Dentro de este grupo, hay perfiles que consolidan plaza en puestos que ya desempeñaban, otros acceden tras un proceso selectivo que implica cambio de categoría y otros se incorporan desde fuera de la Administración municipal.