La Policía Local de Lorca incauta 1.500 litros de combustible presuntamente destinados al 'petaqueo'

Garrafas de combustible intervenidas por la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Lorca, adscritos a la Unidad de Intervención en Pedanías y al Grupo de Intervención y Seguridad Ciudadana, han detenido a un hombre y se han incautado de un total de 1.500 litros de combustible distribuidos en 60 garrafas de 25 litros cada una.

El cargamento iba presuntamente destinado al 'petaqueo', una actividad ilícita que sirve de soporte logístico a las redes de narcotráfico e inmigración ilegal, según ha informado el Ayuntamiento.

El sospechoso fue arrestado como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva tras una persecución en coche que se extendió por varios kilómetros y en la que un agente resultó herido de carácter leve.

La intervención se desencadenó durante la tarde de este jueves tras recibirse un aviso por la presencia de una persona conflictiva que generaba incidencias en una estación de servicio de la pedanía de La Campana.

Aunque las patrullas desplazadas no localizaron inicialmente al individuo, establecieron un dispositivo preventivo de vigilancia en el entorno.

Durante el operativo, los agentes detectaron una furgoneta sospechosa saliendo de la pedanía de Almendricos. Al recibir la orden de alto, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida por carretera en dirección al término municipal de Puerto Lumbreras.

El seguimiento policial requirió la coordinación urgente con la Policía Local de Puerto Lumbreras, que colaboró de forma activa para cerrar el paso al fugitivo. El vehículo fue finalmente interceptado en las inmediaciones de Venta Ceferino, garantizando la seguridad vial de la zona.

Tras la inspección de la furgoneta, se constató que los 1.500 litros de carburante eran transportados sin ningún tipo de medida de seguridad elemental, procediéndose a la detención del conductor.

Durante el forcejeo y posterior arresto del sospechoso, uno de los agentes municipales sufrió lesiones leves que requirieron asistencia médica, aunque no impidieron que se completara con éxito el dispositivo.

EXIGENCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Al hilo de esta intervención, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha felicitado a las unidades actuantes y ha remarcado el riesgo para la seguridad pública que entraña el 'petaqueo' por la manipulación y transporte descontrolado de sustancias inflamables.

Del mismo modo, el edil ha aprovechado para reclamar formalmente una mayor implicación al Gobierno central ante las demandas históricas de seguridad del municipio.

Bayonas ha instado al Ministerio del Interior a mostrar "más sensibilidad e interés" para incrementar las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional asignadas a la localidad.

"Lorca tiene más extensión que algunas provincias españolas y necesita más agentes de los cuerpos estatales para prestar una cobertura de seguridad óptima a sus vecinos", ha zanjado el concejal.