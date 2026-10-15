La Policía Local de Murcia incorpora los primeros 100 terminales de comunicación de nueva generación- AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha comenzado a incorporar los primeros 100 equipos de comunicaciones TETRA de nueva generación, que se distribuirán progresivamente entre las distintas unidades del cuerpo y forman parte de un proceso de renovación tecnológica que contempla la adquisición de un total de 800 terminales híbridos TETRA-LTE.

Los nuevos dispositivos se asignarán inicialmente a los servicios que operan en zonas con necesidades específicas de cobertura y, posteriormente, se extenderán al resto de unidades operativas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que "el nuevo sistema permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante incidencias y emergencias en todo el término municipal de Murcia", que cuenta con una superficie de 881 kilómetros cuadrados. Según ha explicado, la herramienta incorpora tecnología de gestión y seguimiento en tiempo real para optimizar la coordinación de los recursos policiales y la atención a la ciudadanía.

Los terminales integran en un único dispositivo una radio TETRA de misión crítica y funcionalidades avanzadas de voz, datos, vídeo y aplicaciones. También incorporan sistemas de localización y transmisión de imágenes.

Además, su compatibilidad con los equipos actualmente en servicio permitirá mantener la coordinación con el conjunto de los servicios de seguridad y emergencias del municipio.

NUEVA UNIFORMIDAD PARA EL GESC

Por otra parte, los integrantes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) incorporan una nueva boina como elemento específico de uniformidad e identificación. La prenda incluye el emblema de la Policía Local de Murcia y pasa a formar parte de la dotación reglamentaria de esta unidad especializada.

La plantilla también dispone de nuevas hombreras identificativas que muestran de forma más visible el número profesional y el escudo oficial de Murcia.

Esta actualización de los elementos de uniformidad y comunicación forma parte de las medidas dirigidas a mejorar los medios de trabajo de la Policía Local y la coordinación de sus actuaciones.