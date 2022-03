La Policía Local de Murcia recibe 247.619 llamadas a la sala del 092 durante el pasado año

El alcalde de Murcia preside el acto institucional del patrón de los agentes policiales

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha recibido durante el pasado año 247.619 llamadas a la sala del 092 relacionadas con distintas intervenciones llevadas a cabo por los agentes municipales, según han informado fuentes del consistorio en una nota de prensa.

Los datos han sido facilitados durante el acto institucional del Día de San Patricio, patrón de la Policía Local, que ha presidido el alcalde José Antonio Serrano, acompañado por el vicealcalde Mario Gómez y el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca.

Serrano ha explicado que "trabajamos en llevar a cabo la transformación necesaria para que, día a día, nuestra Policía sea más eficaz y cercana y eso únicamente se puede conseguir con más agentes y mejores medios".

El alcalde ha recordado que un total de 138 nuevos agentes de Policía Local incrementarán la seguridad en el municipio en los próximos meses, destinándose la mayoría de ellos a pedanías: a los 64 policías locales que actualmente se encuentran formándose, se sumarán 16 nuevos agentes de la oposición por el sistema de movilidad, que se incorporarán el próximo mes de marzo, y 58 del próximo proceso selectivo, sumando así un total 138.

"Ante vosotros me comprometo a desarrollar aquellos trámites que sean necesarios para establecer la obligatoriedad de convocar un mínimo de plazas de agente cada año, siempre que la tasa de reposición lo permita, y de poner en marcha un Plan de Modernización de la flota policial", ha anunciado el alcalde Serrano.

En el acto de hoy se ha otorgado la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a 27 funcionarios de Policía Local y a 6 personas ajenas al Cuerpo.

Igualmente, para reconocer los méritos de aquellos funcionarios que han sobresalido notoriamente en el cumplimiento del servicio a lo largo del año, se ha otorgado una Felicitación Personal Pública a 32 agentes de la Policía Local.

Tras la entrega de las insignias se llevó a cabo el acto de Homenaje a los Caídos.

DURANTE 2021 SE HAN RECIBIDO 247.619 LLAMADAS EN LA SALA 092

Según han comunicado desde el consistorio, los distintos servicios de Policía Local han realizado las siguientes intervenciones; el servicio de atención y relaciones con el ciudadano como la Policía de comunidad (67 mediaciones vecinales), la Policía tutor con 4.065 visitas a centros docentes, el Programa Comercio seguro con 7.600 visitas a comercios.

Por su parte, el equipo de atención y protección a la familia (EPAF) ha hecho en casos relacionados con violencia de género, 127 intervenciones (79 detenidos), en violencia doméstica ha realizado 93 (48 detenidos), en quebrantamiento orden de alejamiento ha intervenido en 45 ocasiones (35 detenidos) y en traslados asistencia médica ha hecho 73 intervenciones y para acompañar a víctima para denunciar en 6 ocasiones.

Por otro lado, el servicio de auxilio-asistencia de policía de barrio ha llevado a cabo 5.060 intervenciones. En este sentido, la Patrulla ecológica hizo 4.743 vigilancias (jardines, parques forestales, zoonosis, yacimientos arqueológicos, etc.). En controles realizó 3.474 (humos, ruidos, cinegético, pesca, animales compañía, etc.). Inspecciones fueron 790 (locales de ocio, obras, solares, vertidos, etc.). En rescates llevó a cabo 44 (10 personas y 37 animales).

Por otra parte, las intervenciones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad ciudadana se hicieron 145.696 identificaciones de personas. En cuanto a registros a vehículos sospechosos: 7.149, cacheos a personas: 28.126, denuncias por infracciones a la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

En cuanto a tenencia de estupefacientes fueron 3.755 intervenciones, de ellas por consumo de estupefacientes (1.286), personas detenidas (1.861),

Finalmente, la policía de ocio llevó a cabo varias inspecciones realizadas a locales (5.655), de las que se notificaron infracciones observadas y denunciadas (419), la Policía turística atendió a 259 personas (102 extranjeros y 157 de habla hispana).