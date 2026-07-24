La Policía Local de Las Torres de Cotillas detiene a tres personas en los últimos días - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

Dos de los arrestados tenían órdenes judiciales de detención en vigor

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha detenido en los últimos días a tres personas en distintas actuaciones desarrolladas en el municipio, según ha informado el Ayuntamiento.

Dos de las intervenciones permitieron localizar a personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de detención emitidas por distintos juzgados. Tras comprobar su identidad y confirmar los requerimientos judiciales, los agentes procedieron a su arresto y posterior puesta a disposición judicial.

La tercera actuación se inició después de que una trabajadora de un establecimiento alertara de que un cliente se negaba a abonar una consumición y la estaba increpando.

Los agentes localizaron al individuo en las inmediaciones del local, donde, según el consistorio, mantuvo una actitud agresiva, desobedeció de forma reiterada las indicaciones policiales, profirió amenazas graves y ofreció resistencia a su detención. El detenido fue trasladado posteriormente a dependencias policiales.

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, ha destacado "la profesionalidad" de los agentes y ha señalado que su labor se caracteriza por "una rápida respuesta", apoyada "en muchas ocasiones en la colaboración ciudadana", para "garantizar en todo momento" la seguridad.