La Policía Nacional desmantela dos narcopisos en Puente Tocinos (Murcia) y detiene a 6 personas

1129160.1.260.149.20261028105835 Dinero, droga y armas intervenidas en la operación - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, al ser consideradas los responsables de dos narcopisos localizados en la pedanía murciana de Puente Tocinos, según ha informado el Cuerpo.

El desmantelamiento de estos inmuebles se enmarca en una nueva operación del Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía en la Región para la localización de narcopisos instalados en la ciudad de Murcia en los últimos meses.

Una investigación iniciada a finales del pasado agosto permitió acreditar que estos dos inmuebles eran usados para la distribución de drogas y que eran reabastecidos de manera continuada desde dos viviendas próximas, lo que permitía que estuvieran activos las 24 horas del día y provocaba un trasiego constante de consumidores en los alrededores.

Los agentes realizaron cuatro registros --dos en inmuebles utilizados para la venta de drogas y otros dos que hacían las veces de almacén--, que permitieron intervenir 40 gramos de cocaína, 505 gramos de hachís, un kilogramo de marihuana, seis balanzas de precisión y 12.100 euros en efectivo.

Durante los registros también se localizaron anotaciones relacionadas con las compras y ventas de las sustancias estupefacientes, así como varias armas simuladas.

En el dispositivo llevado a cabo, que permitió la entrada y registro de los cuatro inmuebles, se contó con la colaboración de agentes pertenecientes a diferentes unidades de la Policía Nacional, como Brigada Provincial de Policía Judicial, Policía Científica, GAC, UPR, GOR, Guías Caninos y agentes de la Policía Local de Murcia.