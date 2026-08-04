1108844.1.260.149.20260804113748 Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga en un pub cafetería del Barrio del Progreso (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre al que se le imputa un delito de tráfico de drogas, al considerarlo el responsable del menudeo constante de sustancias estupefacientes que se estaba realizando en un pub-cafetería del Barrio de Progreso de la ciudad de Murcia, han informado fuentes policiales.

La investigación se inició a raíz del incremento de pequeños delitos en la zona así como las continuas quejas vecinales respecto a las molestias que se estaban generando en las proximidades de un establecimiento de hostelería, donde el trasiego de personas consumidoras de sustancias era constante.

Las personas que llegaban al local se aproximaban a la barra y solicitaban una bebida con una serie de códigos establecidos dependiendo de la cantidad de sustancia estupefaciente que deseaban adquirir, depositando el dinero.

El investigado lo recogía y se dirigía directamente al almacén del establecimiento, regresando poco tiempo después y entregando la sustancia a los clientes, que lo consumían en el momento o abandonaban el local para consumirlo posteriormente.

La inspección del establecimiento realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia permitió a los agentes determinar que el investigado ocultaba la sustancia estupefaciente en el interior de los palos de escoba y fregonas que se encontraban en el almacén del pub-cafetería.

En total fueron intervenidas un total de 171 papelinas de cocaína, perfectamente preparadas y envasadas de forma individual para realizar la rápida y directa distribución de la sustancia, encontrándose asimismo más de 5.000 euros de dinero en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.

El único investigado fue detenido e imputado por un delito de tráfico de drogas, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.