La Policía Nacional desmantela tres plantaciones 'indoor' de marihuana en Murcia - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado tres plantaciones de marihuana tipo 'indoor' instaladas en cuatro viviendas de las pedanías murcianas de Aljucer, Casillas y Patiño, han informado fuentes policiales.

Esta operación ha permitido detener a cinco personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, además de imputar en uno de ellos por un delito de tenencia ilícita de armas al intervenir en uno de los inmuebles una escopeta de calibre 12 milímetros manipulada.

En los registro, los agentes localizaron casi 350 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y secado y la intervención de numeroso aparataje propio utilizado parta este tipo de plantaciones, así como focos, lámparas, transformadores, extractores, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, bombonas de dióxido de carbono, sistemas de riego, y una escopeta de calibre 12 milímetros manipulada.

Las viviendas habían sido acondicionadas específicamente para albergar el cultivo distribuyendo las plantaciones en varias estancias utilizando sistemas de ventilación y filtrado destinadas a ocultar los fuertes olores y dificultar su detección.

Las plantaciones funcionaban como una explotación rotatoria permitiendo mantener una producción continua mediante el inicio de nuevas cosechas mientras la anterior se encontraba en fase de secado aumentando así la rentabilidad de la actividad ilícita.

La presencia de las plantaciones habían generado gran preocupación y sensación de inseguridad entre los residentes de las zonas por el constante trasiego de personas consumidoras de este tipo de sustancias, los problemas de ruidos, insalubridad e intensos olores que desprendían las viviendas y el riesgo que ocasionan los enganches fraudulentos a la red eléctrica, donde una de las plantaciones fue descubierta a raíz de un conato de incendio.

Las investigaciones tuvieron su origen en varios de los casos, gracias a la colaboración ciudadana mediante denuncias anónimas y comunicaciones vecinales, por lo que la Policía Nacional recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este tipo de actividades ilícitas.

Así mismo recuerda que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados para ello mediante llamada en el teléfono '091', y el correo electrónico 'antidroga@policia.es'.