Policía Nacional detiene a 18 personas por el tráfico de marihuana en Murcia, Alcantarilla y Librilla

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo tres investigaciones que condujeron hasta sendos inmuebles ubicados en los municipios de Murcia, Alcantarilla y Librilla, que estaban siendo utilizados para el cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana tipo indoor, así como para el secado de importantes cantidades de cogollos de marihuana, deteniéndose a un total de 18 personas que fueron imputados por delitos de tráfico de drogas y defraudación eléctrica.

Las investigaciones desarrolladas recientemente desde la Comisaría de Policía Nacional en Alcantarilla, permitieron a los agentes obtener información de tres inmuebles que estaban siendo utilizados para el cultivo ilícito y el desarrollo de plantaciones de marihuana, y que además dispondrían de conexiones fraudulentas de electricidad que estarían generando graves problemas de suministro al resto de los vecinos de las zonas afectadas, según informaron desde la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los registros en los inmuebles investigados han permitido intervenir más de 80 kilogramos de cogollos de marihuana en su fase final de secado, preparados para su posterior venta y distribución a nivel nacional o internacional, además de hallarse dos plantaciones de marihuana en un avanzado estado de floración.

El mantenimiento de estas plantaciones estaba siendo realizado mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica sin ninguna medida de seguridad, por lo que existía un notable riesgo de incendio por sobrecarga o cortocircuito derivados de la inestable e insegura conexión eléctrica realizada.

Finalmente fueron detenidas 18 personas relacionadas con estas plantaciones y secaderos de marihuana, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, permaneciendo abiertas las investigaciones para poder determinar la posible implicación de más personas.

