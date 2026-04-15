La Policía Nacional detiene al autor de dos robos con fuerza en una misma vivienda de Patiño (Murcia)

1078006.1.260.149.20260415100225 El vehículo con los efectos sustraidos - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en la misma vivienda situada en la pedanía murciana de Patiño realizados en días diferentes.

El hombre accedió a la vivienda tras escalar la fachada y fracturar el cristal de una puerta de acceso para sustraer efectos del interior. Además, también detuvieron a otro hombre al que habría vendido estos objetos por un delito de receptación, según ha informado desde el Cuerpo.

Los hechos ocurrieron tras alertar la propietaria del inmueble a la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional al escuchar un fuerte ruido en la terraza y comprobar que el cristal de la puerta de acceso a la cocina había sido fracturado.

Varias patrullas se dirigieron al lugar estableciendo un dispositivo de cierre para localizar al posible autor o autores, que permitió localizar en las inmediaciones de la vivienda a un varón que al percatarse de la presencia policial intentó huir, siendo interceptado ante la sospecha de que pudiera ser el autor del robo.

La propietaria del domicilio indicó a los policías que unos días atrás sufrió otro robo de las mismas características comprobando a través del visionado de las cámaras de video vigilancia que la persona localizada era el autor de ambos robos escalando hasta la terraza, fracturar un cristal y acceder al interior.

Tras diversas gestiones, los policías averiguaron que los objetos que sustrajo en el primer robo los había vendido a una persona que se dedica a la compra de todo tipo de objetos de ilícita procedencia quien los oculta en el interior de su vehículo para su venta.

Los agentes establecieron un dispositivo que permitió localizar tanto a esta persona como su vehículo en la avenida ciudad de Almería, encontrando en el interior efectos sustraídos del domicilio de la víctima como dos relojes valorados en más de 1.500 euros entre otros efectos.

Además también hallaron aparatos electrónicos, tres teléfonos móviles, 1000 euros en efectivo, ochos relojes más, y numerosas piezas de oro como anillos, pendientes, cadenas, pulseras y prendas de ropa entre otros objetos de los que no pudo justificar su procedencia y están siendo investigados para localizar y entregar a sus legítimos propietarios.

Por todo ello procedieron a la detención de ambos varones por la comisión de los delitos de robo con fuerza y receptación, siendo puestos ambos a disposición de la autoridad judicial.