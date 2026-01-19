La Policía Nacional detiene en Cartagena a un varón tras encontrar en su coche más de 220 gramos de cocaína

1043779.1.260.149.20260119101347 Paquete con cocaína localizado en el interior del vehículo que conducía el detenido - POLICÍA NACIONAL

Fue interceptado en un control cuando viajaba junto a su hija menor de edad en el asiento posterior del vehículo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras ser interceptado en un control en Lo Campano, en Cartagena, con 220 gramos de cocaína en el interior del coche que conducía, además de circular sin estar en posesión del permiso de conducir, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A principios de este mes, agentes que realizaban un control policial preventivo de seguridad en el barrio cartagenero observaron que un vehículo se aproximaba realizando maniobras extrañas, con la intención de evitarlo.

Los efectivos policiales procedieron a interceptarlo y al identificar al conductor, que viajaba con su hija menor de edad en el asiento posterior del vehículo, comprobaron que estaba circulando sin haber estado nunca en posesión del permiso correspondiente.

Ante la actitud nerviosa y respuestas incoherentes del varón, los agentes procedieron a realizar una inspección del interior del coche, que permitió localizar un paquete envuelto en plástico que contenía 221,5 gramos de cocaína.

Al varón interceptado se le imputaron los presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad del tráfico, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de la medidas cautelares oportunas.