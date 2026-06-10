La Policía Nacional detiene a dos hombres cuando intentaban robar un ánfora en un yacimiento de Cartagena

1094823.1.260.149.20260610101828 Bolsa de deporte con el ánfora que pretendían robar - POLICÍA NACIONAL MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' a dos hombres como autores de un delito de robo con fuerza, con una agravante específica al tratarse de bienes con valor cultural o histórico, tras haber sido sorprendidos en el interior de una excavación arqueológica llevada a cabo en la ciudad de Cartagena, desenterrando los restos de un ánfora del S.III a.C. que pretendían sustraer.

La sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada de madrugada avisando de la presencia de dos individuos con capuchas en el interior de un yacimiento arqueológico cuando este se encontraba cerrado al público y al que habrían accedido tras saltar la valla perimetral que lo protegía, según han informado desde el Cuerpo.

Los agentes más cercanos se acercaron hasta el lugar donde sorprendieron a dos hombres agachados junto a restos arqueológicos que estaban expoliando con unos destornilladores que portaban en la mano y que estaban introduciendo en una bolsa de deportes de grandes dimensiones.

La investigación determinó que los restos que trataban de sustraer pertenecían a un ánfora del S.III a.C., ya que muy cerca había restos de más ánforas del mismo tipo, que en la antigüedad se utilizaban como envases para transportar o almacenar productos comerciales tales como aceite, vino y salazones entre otros. En ocasiones incluso se utilizaban como sepulturas para recién nacidos.

No se ha podido valorar de momento el daño económico ocasionado ya que se trata de piezas de una gran importancia a nivel patrimonial de la historia de la ciudad.

Los detenidos, imputados por un delito de robo con fuerza, con una agravante específica al tratarse de bienes con valor cultural o histórico, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.